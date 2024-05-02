Chery 2024 Pekin Otomobil Fuarı'nda Tiggo ailesi ile sahnede: Hibrit Chery Tiggo 9 tanıtıldı

Yayınlanma: 02.05.2024 - 16:23

Güncelleme: 02.05.2024 - 16:23

Pekin Otomobil Fuarı'nda “Yeni Enerji, Yeni Eko, Yeni Çağ” teması altında gövde gösterisi yapan Chery, marka hikayesini anlattığı Tiggo ailesine ve “Birlikte Keşfet, Aşkını Koru” temel felsefesine odaklandı.

İlk kez dünyaya tanıtılan yeni Tiggo 9 PHEV ise yenilikçi özellikleriyle ve tasarımıyla fuarın yıldızlarından oldu. “Fetih” ve “Koruma” tasarım yaklaşımıyla dikkat çeken yeni Tiggo 9 PHEV, 1400 kilometrenin üzerinde menziliyle otomobilseverlerden tam not aldı.

Zhu Shaodong

2005 yılında ilk SUV modeli Tiggo NCV ile başlayan Chery Tiggo ailesi dünya genelinde tanındı ve büyük beğeni topladı.

Markanın fuarın açılışında gerçekleştirdiği basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Chery International BG CEO’su Zhu Shaodong, Tiggo ailesinin 20 yıllık gelişim yolculuğunu anlattı. Markanın iyileştirmeye ve evrime olan bağlılığının altını çizen Zhu Shaodong şöyle konuştu:

“Bu vizyon sonucunda farklı modellerden oluşan bir SUV ürün yelpazesi ortaya çıktı. Tiggo ailesi kariyerine ve sevdiklerine önem veren aileler tarafından çokça tercih ediliyor. Bu kullanıcılar sürekli olarak aileleri için daha iyi yaşam koşulları yaratmak için çabalıyor ve Tiggo ailesinin, ‘Birlikte Keşfet, Aşkını Koru’ sloganının ruhunu somutlaştırıyor.”

100 KİLOMETREDE 5.2 LİTRE TÜKETİYOR!

Yeni Tiggo 9 PHEV, Tiggo ailesinin amiral gemisi modeli olarak konumlanıyor. Tiggo 9 serisinin tasarımın “Fetih” ve “Koruma” olmak üzere iki temel yaklaşımından esinlendiğini ifade eden Tiggo Tasarım Direktörü Sajdin Osmancevic, “Bu kavramlar, dış tasarımda fetihin özünü, iç tasarımda ise koruyucunun güvencesini temsil ediyor. Bu tasarım yaklaşımıyla araç, marka vizyonu ile yaratıcı yeniliğin bir karışımını sergiliyor” diye konuştu.

CHERY TIGGO 9 TASARIM

Şarj edilebilir bir SUV olan Tiggo 9 PHEV’in “Fetih” yaklaşımına odaklanan dış tasarımı, güçlü bir fetih havası ve keşif ruhu yayan sekizgen bir ızgaraya, dinamik gövde hatlarına ve 20 inçlik çok kollu jantlara sahip.

CHERY TIGGO 9 TEKNOLOJİ

İç mekana ise “Koruma” yaklaşımı sıcak, güvenli ve ileri teknolojik özel bir alan yaratıyor. 15,6 inç 2,5K HD ekran ve entegre çok işlevli konsol, kullanım kolaylığını artırırken kabindeki modern teknolojiyi sergiliyor. Özel olarak hazırlanan 3 boyutlu dikişlere sahip koltuklar son derece çekici bir görünüm oluştururken üst seviye konfor sunuyor.

CHERY TIGGO 9 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tiggo 9 PHEV, 175 kW maksimum güç ve 385 nm maksimum tork sağlayan 2.0 T yüksek performanslı motorla donatılıyor. 8 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen motor, yakıt ekonomisi ile performans gereksinimini harmanlıyor. Hibrite özel motor teknolojisi, WLTC normuna göre 100 kilometrede 5,2 litrelik yakıt tüketim değeri sunuyor.

MENZİL 1400 KİLOMETRENİN ÜZERİNDE!

Chery Tiggo 9 PHEV'in süper hibrit DHT sisteminde 165 kW gücündeki 3DHT elektromotoru, aracın hızlanma performansını önemli ölçüde artırıyor. WLTC normuna göre 1400 kilometrenin üzerinde menzile ulaşıyor.

Tiggo 9 ailesinin içten yanmalı ve PHEV versiyonları 2024 yılının son çeyreğinde pazara sunulacak.