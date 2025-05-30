Fiat'ın en uygun modeli geliyor: Geri sayım başladı! İşte Fiat Tris...

Fiat, üç tekerlekli elektrikli ticari araç segmentine Fiat Tris ile yeni bir soluk getiriyor. Fiat Tris, 12 beygir gücünde elektrikli bir triportör olarak tanıtıldı ve ilk etapta Hindistan ile Afrika pazarlarında satışa sunulacak. Ancak Fiat CEO'su Olivier François, Avrupa pazarına da giriş yapma olasılığını gündeme getirdi.





ELEKTRİKLİ VE PRATİK

Fiat Tris, Fiat Professional markası altında üretilen tamamen elektrikli bir üç tekerlekli araç. Fiat Topolino, Citroen Ami ve Opel Rocks gibi Avrupa'da popüler olan küçük elektrikli araçlarla aynı üretim tesisinde (FCA Kenitra, Fas) üretiliyor. Bu araç, 6,9 kWh'lık lityum iyon bataryasıyla 90 km'ye kadar menzil sunarken maksimum hızı ise 45 km/s.

FIAT TRIS TAŞIMA KAPASİTESİ

Tris, 485 kg ağırlığında olup, 540 kg'a kadar taşıma kapasitesine sahip. Standart 240V prizle şarj edilebiliyor ve %80 şarj 3 saatte, %100 şarj ise 5 saatte tamamlanıyor.





TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

Fiat Tris'in Türkiye'ye ne zaman geleceği konusunda resmi bir açıklama bulunmamakta. Ancak, Avrupa pazarına giriş ihtimali göz önüne alındığında, Türkiye'nin de bu pazara dahil olması muhtemel. Elektrikli araçlara olan ilginin arttığı Türkiye'de, Fiat Tris gibi araçların potansiyel bir pazar bulması beklenebilir.