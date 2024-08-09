Fiat, Topolino'nun Dolcevita modelini satışa sundu: 16 yaşından itibaren kullanılabilecek!

Yayınlanma: 09.08.2024 - 12:31

Güncelleme: 09.08.2024 - 12:34

Fiat'ın, sürdürülebilir ve pratik bir ulaşım çözümü sunan modeli Topolino'nun, açılabilir tavanlı versiyonu Dolcevita Türkiye'de satışa sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kompakt boyutları ve yüzde 100 elektrikli araç deneyimi ve ulaşım çözümü sunan Topolino Dolcevita, açılır tavanı, hasır halatlı kapısı, gümüş görünümlü detayları ve aksesuar olarak tercih edilebilecek duş takımıyla geliştirildi.

ARAÇ ÖZELLİKLERİ

Topolino Dolcevita'nın özellikleri arasında ön ve arka LED farlar, gümüş detaylar, vintage tasarımı aynalar, özel jant kapakları, siyah paspaslar ve telefon tutucu yer alıyor.

Arka taşıma ünitesi ve Dolcevita Box'ın standart olarak sunulduğu modelin aksesuar listesinde duş takımına ek olarak Topolino Fan, Topolino Badge, JBL Go hoparlör ve güneşlik bulunuyor.

16 YAŞINDAN İTİBAREN KULLANILABİLECEK

Topolino Dolcevita, Türkiye'de martta kapalı versiyonuyla satışına başlanan Topolino modeliyle aynı teknik özellikleri taşıyor.

2,53 metrelik uzunluğuyla kompakt boyutlara sahip Fiat Topolino Dolcevita, kullanım kolaylığını saatte 45 kilometrelik güvenli maksimum hızla buluşturuyor.

Ev tipi prizlerle 4 saatin altında tümüyle şarj edilebilen 5,4 kWh bataryaya sahip olan model, 75 kilometreye varan menzil sunuyor.

Topolino, Türkiye'de B1 ehliyetiyle 16 yaşından itibaren kullanılabilecek

Fiat showroomlarında ve internet sitesinde yerini alan yeni Topolino Dolcevita, tanıtıma özel 479 bin 900 liradan satışa sunuluyor.