Fiat'tan marta özel kampanya: Faizsiz kredi...

Türkiye'nin en çok satan otomobil markası Fiat, mart ayında yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenlere yönelik hazırladığı kampanyasını duyurdu.

Fiat'tan marta özel kampanya: Faizsiz kredi...
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 20.03.2025 - 22:27

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat, bu ay, yeni bir otomobil alacaklara kolaylık sağlıyor. Ay sonuna kadar şirketin elektrikli ve hibrit motor seçenekleriyle tercih edilebilen, B-SUV segmentindeki modeli 600, 1 milyon 405 bin 900 liralık fiyatıyla öne çıkıyor.

150 bin liraya 12 ay yüzde 0 faizli krediyle, yeni Egea Cross'a sahip olunabiliyor. Model, 1 milyon 119 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.


Ayrıca, ÖTV (Özel Taşıtlar Vergisi) muafiyeti kapsamına giren Egea Sedan ve Egea Cross alımlarında 200 bin lira 12 ay yüzde 0 faiz oranlı kredi kullanımı gerçekleştirilebiliyor.

Tercihini tamamen elektrikli 500'den veya Topolino'dan yana kullanmak isteyenlere ise ay boyunca, 200 bin lira, 12 ay yüzde 1,89 faizli kredi sunuluyor.

Sınıfının teknolojik otomobillerinden 500e hatchback, 1 milyon 349 bin 900 liradan, Topolino ise 415 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla sahiplerini bekliyor.


Etiketler: #Fiat #sıfır araba kampanya #otomobil

İlgili Haberler

Audi'de yüzde 50 vergi avantajı! İki model duyuruldu, 8 model sırada...

Audi'de yüzde 50 vergi avantajı! İki model duyuruldu, 8 model sırada...
Audi'nin elektrikli planı son buldu: Binlerce çalışan işten çıkarılıyor!

Audi'nin elektrikli planı son buldu: Binlerce çalışan işten çıkarılıyor!
Elektrikli araç batarya takas ağı kuruluyor: 5 dakikada full şarj

Elektrikli araç batarya takas ağı kuruluyor: 5 dakikada full şarj
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler