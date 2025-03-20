Fiat'tan marta özel kampanya: Faizsiz kredi...

Yayınlanma: 20.03.2025 - 22:27

Güncelleme: 20.03.2025 - 22:27

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat, bu ay, yeni bir otomobil alacaklara kolaylık sağlıyor. Ay sonuna kadar şirketin elektrikli ve hibrit motor seçenekleriyle tercih edilebilen, B-SUV segmentindeki modeli 600, 1 milyon 405 bin 900 liralık fiyatıyla öne çıkıyor.

150 bin liraya 12 ay yüzde 0 faizli krediyle, yeni Egea Cross'a sahip olunabiliyor. Model, 1 milyon 119 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.





Ayrıca, ÖTV (Özel Taşıtlar Vergisi) muafiyeti kapsamına giren Egea Sedan ve Egea Cross alımlarında 200 bin lira 12 ay yüzde 0 faiz oranlı kredi kullanımı gerçekleştirilebiliyor.

Tercihini tamamen elektrikli 500'den veya Topolino'dan yana kullanmak isteyenlere ise ay boyunca, 200 bin lira, 12 ay yüzde 1,89 faizli kredi sunuluyor.

Sınıfının teknolojik otomobillerinden 500e hatchback, 1 milyon 349 bin 900 liradan, Topolino ise 415 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla sahiplerini bekliyor.