Ford Otosan ve Driventure, mobilite ekosistemini bir araya getirdi

Yayınlanma: 22.01.2024 - 17:56

Güncelleme: 23.01.2024 - 13:13

Ford Otosan'ın otomotiv endüstrisinin geleceğini şekillendirecek girişimleri desteklemek için kurduğu kurumsal girişim sermaye şirketi Driventure ile Ford Otosan, organizasyonunu baştan sona üstlendikleri "Future of Mobility" etkinliğinde mobilite ekosistemindeki birçok farklı oyuncuyu bir araya getirdi.

Rahmi Koç Müzesinde gerçekleşen ve mobilite alanında fark yaratmayı amaçlayan önemli paydaşları bir araya getiren "Future of Mobility" zirvesine köklü otomotiv firmaları, tedarikçiler, mobilite odaklı startup'lar ve girişimcilerin yanı sıra yatırım fonu temsilcileri ve yatırım şirketleri de katıldı.

'HEM OYUNU KURUYOR HEM DE OYUNCULARA ALAN AÇIYOR'

Zirvede konuşan Ford Otosan lideri Güven Özyurt, akıllı mobilite, bağlanabilirlik gibi kavramların günlük hayata iyice girmesiyle otomotiv sektörünün cazibesinin giderek arttığını gördüğünü söyledi.

Özyurt, "Teknoloji şirketlerinin sektöre girmesi otomotiv dünyasını AR-GE faaliyetlerinin merkezi haline dönüştürüyor. Bugün geldiğimiz noktada, irili ufaklı yeni girişimlerin odağında da otomotiv var. Ford Otosan olarak, bu yeni mobilite ve akıllı üretim ortamında başarılı olmak için, şirketlerin benzeri görülmemiş bir hızda değişiklik yapmaları ve yeni iş modellerini, uygulamaları benimsemeleri gerektiğini görüyoruz. Biz de bu ekosistemde Ford Otosan olarak hem oyunu kuruyoruz hem de oyunculara alan açıyoruz. Girişimcilik ekosisteminde elbette önceliğimiz yenilikçi projeleri ve yetenekleri ekonomiye kazandırmak. Bu bakış açısıyla teknolojik ve inovatif çözümleri destekleyerek artı değer yaratmayı amaçlıyoruz" dedi.

MOBLŞTE DÜNYASINI DÖNÜŞTÜRECEK GİRİŞİMLER

Driventure Genel Müdürü İlknur İlkyaz Gül de Driventure'ın yenilikçi fikir ve teknolojilerden ilham alan girişimleri bulup büyütmeyi hedefleyen bir misyonla yola çıktığını vurguladı.

Gül, otonom ve bağlı araçlardan akıllı mobiliteye dek geniş bir yelpazede geliştirilen fikirleri desteklerken bir yandan geleceğin teknolojilerini keşfetmek adına sınırları zorladıklarını kaydederek, "Yenilikçi projelerin hayata geçirilmesini sağlayan Driventure, girişimcilik ekosistemine ve ülkemiz ekonomisine büyük değer katıyor. Hedefimiz, sürdürülebilir ve akıllı mobiliteye öncülük ederek, sektördeki dönüşümü güçlendirmek ve geleceği birlikte şekillendirmek" şeklinde konuştu.

Teknoloji ve mobilite bazlı girişimler ekseninde dikkat çekici büyümesini sürdüren küresel otomotiv ekosisteminde, Ford Otosan, Driventure aracılığıyla stratejik rekabet avantajı yaratmayı, pazardan bilgi ve iç görü kazanmayı amaçlıyor.