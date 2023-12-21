Formula E şampiyonu DS 7 E-Tense'in direksiyonuna geçti

Yayınlanma: 21.12.2023 - 13:41

Güncelleme: 21.12.2023 - 13:41

Formula E şampiyonu, DS Automobiles pilotu ve aynı zamanda genç bir baba olan Jean-Éric Vergne artık bir DS 7 E-TENSE 4x4 360 kullanıyor. Jean-Éric Vergne’in daha önce kullandığı DS 4 E-TENSE 225 gibi, yeni otomobilinin tasarımı da DS DESIGN STUDIO PARIS tarafından kişiselleştirilerek ayrıcalıklı bir görünüme kavuşturuldu. Dış tasarımdaki kişiselleştirme çalışmaları, "rafine bir uyum arayışı" içinde, onu benzersiz kılmak için sürücünün yönergelerini izlemeye çalışan marka ekiplerince gerçekleştirildi. DS DESIGN STUDIO PARIS'te başlayan çalışma, daha sonra DS Performance atölyelerinde devam etti.

ÖZEL TASARIM

DS AERO SPORT LOUNGE ve DS E-TENSE PERFORMANCE konsept otomobillerinde sofistike görünme katkı sağlayan iki tonlu kaplama, Jean-Éric Vergne için üretilen DS 7 E-TENSE 4x4 360’ta da yeni saten gri ile tavandan kaputa kadar uzanan parlak siyah renklerini zarif bir şekilde birleştiriyor. Metalik ve mineral dokunuşlar içeren saten gri, ön kısmın tamamını kaplıyor ve ardından yavaş yavaş şeritler halinde kaybolarak yerini DS 7 E-TENSE 4x4 360 müşterilerine sunulan normal Pastel Gri’ye bırakıyor. Zarif bir görünüme sahip olan bu özel otomobilin ön tamponunda, ışığın gövdenin içinden parlamasını sağlayan yüksek teknolojili DS LIGHT VEIL imzasını vurgulayan ince grafik dokunuşlarla tasarımın genel etkisi güçlendirildi. Hafif bir kontrast oluşturan bu şeritler, DS 7 E-TENSE 4x4 360'ın ön tasarımındaki dikkat çekici dinamizmi gözler önüne seriyor.

ETKİLEYİCİ PERFORMANS

Kişiselleştirme çalışmaları saten gri ve parlak siyah renklerin iki tonlu ve aynı şekilde iki malzemeli kaplamanın kullanıldığı kapı aynalarında da kendini gösteriyor. Profilde ise konturlara dönüşümlü olarak uygulanan şerit dizisi ise DS 7 E-TENSE 4x4 360’a hız etkisi vererek dinamizm izlenimini vurguluyor. Ön kaputtaki 'JEV' logolu kaput arması ve bunun devamı olan ön kapılardaki 'JEV 25' logosu (Jean-Éric Vergne’in doğum tarihini belirten yarış numarası) bu özel tasarımı tamamlıyor.

Bu özel DS 7 E-TENSE 4x4 360’ta toplam 360 beygir gücüne sahip bir şarj edilebilir hibrit güç ünitesi bulunuyor. 0’dan 100 km/sa hıza 5,6 saniyede ulaşabilen otomobil, aynı zamanda 57 kilometrelik yüzde 100 elektrikli menzile (WLTP) sahip.

DS Performance Direktörü Eugenio Franzetti, "Bu benzersiz DS 7 E-TENSE 4x4 360’ın tasarımı, DS Performance ile DS DESIGN STUDIO PARIS arasındaki iş birliğinin sonucu. Temsilcimiz ve iki kez Formula E Şampiyonu olan Jean-Eric Vergne için tasarlanan bu araç, pist ile yol arasındaki bağlantıyı temsil ediyor ve otomotiv tutkusunu simgeliyor" dedi.

'YARATICI BİR FIRSAT'

DS Automobiles Renkler, Malzemeler ve Kaplamalardan Sorumlu Başkanı Vincent Lobry, “İki tonlu ve iki malzemeli bir kaplama üzerinde çalışarak, standart Pastel Gri rengimizle kontrast oluşturacak şekilde, metalik dokunuşlu saten gri kaplama yaratarak tasarıma ekstra bir dinamizm kattık. Jean-Eric Vergne tarafından kullanılacak olan DS 7 E-TENSE 4x4 360, benzersiz bir otomobil olsa da, bu tür bir proje, gelecekte gerçekleştireceğimiz geliştirme çabalarımızın bir parçası olarak yaratıcı bir fırsatı temsil ediyor" değerlendirmesinde bulundu.