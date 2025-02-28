Mercedes'ten menzilde rekor artış! İlk kez katı hal bataryası kullandı!

Mercedes'ten menzilde rekor artış! İlk kez katı hal bataryası kullandı!

Mercedes EQS'te metal katı hal bataryaları kullnıldığı açıklandı. İlk kez bir elektrikli otomobilde kullanılan batayalar sayesinde menzilin 1000 kilometreye çıktığı belirtilirken gelişme için ''tüm otomotiv endüstrisi için yeni bir ölçüt'' denildi.

Savaşkan İskefli
28 Şubat 2025 Cuma, 14:50
Mercedes'ten menzilde rekor artış! İlk kez katı hal bataryası kullandı!

Mercedes, katı hal bataryası ile donatılmış bir EQS'yi test etmeye başladı.

Mercedes'ten menzilde rekor artış! İlk kez katı hal bataryası kullandı!

DAHA YOĞUN ENERJİ

Katı hal aküleri, lityum-iyon muadillerine göre daha güvenli ve daha yüksek enerji yoğunluklarına sahip olmayı vadediyor. Ancak, şu an için büyük ölçüde laboratuvarla sınırlı kaldılar.

Mercedes'ten menzilde rekor artış! İlk kez katı hal bataryası kullandı!

YOL TESTİ BAŞLADI

Mercedes'in lityum-metal katı hal bataryalı “hafifçe modifiye edilmiş” bir EQS'yi yol testine başlamasıyla bu durum değişmeye başlıyor. 

Mercedes'ten menzilde rekor artış! İlk kez katı hal bataryası kullandı!

YÜZDE 25 FAZLA MENZİL

Modelin aynı boyut ve ağırlıktaki bir lityum-iyon akülü olan araca göre %25 daha fazla menzil sağladığı açıklandı.

Mercedes'ten menzilde rekor artış! İlk kez katı hal bataryası kullandı!

Şirketin açıkladığı gibi, “Batarya şarj olduğunda malzemeler genişliyor ve deşarj olduğunda daralıyor” Bunu desteklemek için bataryada “şarj ve deşarj sırasında hücre hacmi değişimiyle etkileşime giren ve bataryanın performansını ve ömrünü etkileyen pnömatik aktüatörler” bulunuyor.

Mercedes'ten menzilde rekor artış! İlk kez katı hal bataryası kullandı!

HÜCRE GÜVENLİĞİ ARTTI

Mercedes akünün sıvı yerine katı elektrolit kullandığını, bunun da hücre güvenliğini artırdığını ve lityum metal gibi yeni anotların kullanılmasına olanak sağladığını belirtti. Bu, elektrikli araç akülerinin gravimetrik enerji yoğunluğunu 450 Wh/kg'a kadar artırma potansiyeline sahip. Böylece daha hafif, daha kompakt bataryaların da önünün açılması bekleniyor.

Mercedes'ten menzilde rekor artış! İlk kez katı hal bataryası kullandı!

MENZİL 200 KİLOMETRE ARTTI

EQS söz konusu olduğunda, Factorial Energy'nin hücrelerini kullanıldığı batarya 1.000 km'ye kadar menzil sağladı. Bu değer aynı boyut ve ağırlıktaki bir lityum-iyon bataryadan yüzde 25 daha fazla. 118 kWh batarya paketine sahip normal bir EQS 450+, dünya çapında uyumlaştırılmış hafif araçlar test prosedürü kapsamında 800 km üzerinde bir menzile sahip.

Mercedes'ten menzilde rekor artış! İlk kez katı hal bataryası kullandı!

PrototipİN önümüzdeki aylarda çeşitli testlere tabi tutulacağı paylaşılırken Factorial Energy CEO'su Siyu Huang ise şunları söyledi: 

Mercedes'ten menzilde rekor artış! İlk kez katı hal bataryası kullandı!

'TARİHİ BAŞARI'

“Lityum metal katı hal bataryalarını bir üretim aracı platformuna başarıyla entegre eden ilk şirket olmak, elektrikli mobilite alanında tarihi bir başarıya işaret ediyor. Bu atılım, katı hal batarya teknolojisinin laboratuvarın ötesine geçerek gerçek dünya uygulamasına geçtiğini ve tüm otomotiv endüstrisi için yeni bir ölçüt oluşturduğunu gösteriyor.”

Mercedes'ten menzilde rekor artış! İlk kez katı hal bataryası kullandı!

Mercedes'in Baş Teknoloji Sorumlusu Markus Schafer de şöyle konuştu: 

“Otomotiv ölçeğinde bir katı hal aküsü geliştirmek, inovasyon ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığımızın altını çiziyor.”

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