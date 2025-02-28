Mercedes'ten menzilde rekor artış! İlk kez katı hal bataryası kullandı!

HÜCRE GÜVENLİĞİ ARTTI

Mercedes akünün sıvı yerine katı elektrolit kullandığını, bunun da hücre güvenliğini artırdığını ve lityum metal gibi yeni anotların kullanılmasına olanak sağladığını belirtti. Bu, elektrikli araç akülerinin gravimetrik enerji yoğunluğunu 450 Wh/kg'a kadar artırma potansiyeline sahip. Böylece daha hafif, daha kompakt bataryaların da önünün açılması bekleniyor.