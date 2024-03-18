Chery 2024 Mart ayı fiyat listesi: Tüm modelleri en çok satan ilk 10'da!
2024 Mart ayı fiyat listesi yayımlandı. Listede en uygun model 1 milyon 283 bin TL fiyatıyla Omoda 5 oldu. 2024 Şubat'ta markanın tüm modelleri en çok satan ilk 10 SUV arasına girmeyi başardı.
18 Mart 2024 tarihli listelere göre Chery modellerinin fiyatları şöyle oldu.
2024 model Chery Tiggo 8 Pro tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı:
Luxury - 1 milyon 563 bin TL
Excellent - 1 milyon 693 bin TL
Avantgarde - 1 milyon 813 bin TL
2024 model Chery Tiggo 7 Pro tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı:
Comfort - 1 milyon 298 bin TL
Luxury - 1 milyon 423 bin TL
Excellent - 1 milyon 523 bin TL
Avantgarde - 1 milyon 623 bin TL
2024 model Chery Omoda 5 tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı:
Comfort - 1 milyon 283 bin TL
Luxury - 1 milyon 373 bin TL
Excellent - 1 milyon 473 bin TL
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