Citroen 2024 Mart ayı fiyat listesi: 1 milyonun altında 3 Citroen modeli yer alıyor...

2024 Mart ayı Citroen fiyat listesi yayımlandı. Listede en uygun model 437 bin TL ile elektrikli Ami olurken toplam 3 model 1 milyonun altında başlangıç fiyatına sahip...

cumhuriyet.com.tr
16 Mart 2024 Cumartesi, 16:46
Citroen 2024 Mart ayı fiyat listesi: 1 milyonun altında 3 Citroen modeli yer alıyor...

16 Mart 2024 tarihli listelere göre Citroen modellerinin fiyatları şöyle oldu.

Citroen 2024 Mart ayı fiyat listesi: 1 milyonun altında 3 Citroen modeli yer alıyor...

2024 model Citroen Ami tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı:

Ami One Electric - 437 bin TL

Citroen 2024 Mart ayı fiyat listesi: 1 milyonun altında 3 Citroen modeli yer alıyor...

2024 model Citroen C3 tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı:

1.2 PureTech 83 HP 5 İleri Manuel Feel Bold - 916.000 TL

1.2 PureTech 110 HP EAT6 Feel Bold - 1 milyon 40 bin TL

1.2 PureTech 110 HP EAT6 Shine - 1 milyon 76 bin TL

1.2 PureTech 110 HP EAT6 ELLE - 1 milyon 119 bin TL

Citroen 2024 Mart ayı fiyat listesi: 1 milyonun altında 3 Citroen modeli yer alıyor...

2024 model Citroen C3 Aircross tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı:

1.2 PureTech 130 HP EAT6 Feel Bold - 1 milyon 223 bin TL

1.2 PureTech 130 HP EAT6 Shine (Çift Renk) - 1 milyon 353 bin TL

Citroen 2024 Mart ayı fiyat listesi: 1 milyonun altında 3 Citroen modeli yer alıyor...

2024 model Citroen C4 tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı:

1.2 PureTech 130 HP EAT8 Feel Bold - 1 milyon 381 bin TL

1.2 PureTech 130 HP EAT8 Shine - 1 milyon 504 bin TL

1.2 PureTech 130 HP EAT8 Shine Bold - 1 milyon 594 bin TL

Citroen 2024 Mart ayı fiyat listesi: 1 milyonun altında 3 Citroen modeli yer alıyor...

2024 model Citroen e-C4 tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı:

100 KW Shine Bold - 1 milyon 504 bin TL

115 KW Shine Bold - 1 milyon 594 bin TL

Citroen 2024 Mart ayı fiyat listesi: 1 milyonun altında 3 Citroen modeli yer alıyor...

2024 model Citroen C4 X tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı:

1.2 PureTech 130 HP EAT8 Feel Bold - 1 milyon 399 bin TL

1.2 PureTech 130 HP EAT8 Shine - 1 milyon 522 bin TL

1.2 PureTech 130 HP EAT8 Shine Bold - 1 milyon 612 bin TL

Citroen 2024 Mart ayı fiyat listesi: 1 milyonun altında 3 Citroen modeli yer alıyor...

2024 model Citroen e-C4 X tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı:

100 KW Shine Bold - 1 milyon 543 bin TL

115 KW Shine Bold - 1 milyon 623 bin TL

Citroen 2024 Mart ayı fiyat listesi: 1 milyonun altında 3 Citroen modeli yer alıyor...

2024 model Citroen C5 Aircross tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı:

1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 Shine - 1 milyon 840 bin TL

1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 Shine Bold - 1 milyon 960 bin TL

1.2 Hybrid 136 HP e-DCS6 E-Series - 1 milyon 990 bin TL

Citroen 2024 Mart ayı fiyat listesi: 1 milyonun altında 3 Citroen modeli yer alıyor...

2024 model Citroen C-Elysee tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı:

1.5 BlueHDi 100 HP 6 İleri Manuel Feel Bold - 995 bin TL

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