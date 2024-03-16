Citroen 2024 Mart ayı fiyat listesi: 1 milyonun altında 3 Citroen modeli yer alıyor...
2024 Mart ayı Citroen fiyat listesi yayımlandı. Listede en uygun model 437 bin TL ile elektrikli Ami olurken toplam 3 model 1 milyonun altında başlangıç fiyatına sahip...
16 Mart 2024 tarihli listelere göre Citroen modellerinin fiyatları şöyle oldu.
2024 model Citroen Ami tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı:
Ami One Electric - 437 bin TL
2024 model Citroen C3 tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı:
1.2 PureTech 83 HP 5 İleri Manuel Feel Bold - 916.000 TL
1.2 PureTech 110 HP EAT6 Feel Bold - 1 milyon 40 bin TL
1.2 PureTech 110 HP EAT6 Shine - 1 milyon 76 bin TL
1.2 PureTech 110 HP EAT6 ELLE - 1 milyon 119 bin TL
2024 model Citroen C3 Aircross tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı:
1.2 PureTech 130 HP EAT6 Feel Bold - 1 milyon 223 bin TL
1.2 PureTech 130 HP EAT6 Shine (Çift Renk) - 1 milyon 353 bin TL
2024 model Citroen C4 tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı:
1.2 PureTech 130 HP EAT8 Feel Bold - 1 milyon 381 bin TL
1.2 PureTech 130 HP EAT8 Shine - 1 milyon 504 bin TL
1.2 PureTech 130 HP EAT8 Shine Bold - 1 milyon 594 bin TL
2024 model Citroen e-C4 tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı:
100 KW Shine Bold - 1 milyon 504 bin TL
115 KW Shine Bold - 1 milyon 594 bin TL
2024 model Citroen C4 X tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı:
1.2 PureTech 130 HP EAT8 Feel Bold - 1 milyon 399 bin TL
1.2 PureTech 130 HP EAT8 Shine - 1 milyon 522 bin TL
1.2 PureTech 130 HP EAT8 Shine Bold - 1 milyon 612 bin TL
2024 model Citroen e-C4 X tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı:
100 KW Shine Bold - 1 milyon 543 bin TL
115 KW Shine Bold - 1 milyon 623 bin TL
2024 model Citroen C5 Aircross tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı:
1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 Shine - 1 milyon 840 bin TL
1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 Shine Bold - 1 milyon 960 bin TL
1.2 Hybrid 136 HP e-DCS6 E-Series - 1 milyon 990 bin TL
2024 model Citroen C-Elysee tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı:
1.5 BlueHDi 100 HP 6 İleri Manuel Feel Bold - 995 bin TL
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