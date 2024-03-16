Renault 2024 Mart ayı fiyat listesi: Taliant 864 bin 900 TL'den, Clio 942 bin TL'den başlıyor...

2024 Mart ayı Renault fiyat listesi yayımlandı. Listede en uygun model 864 bin 900 TL'lik fiyatıyla Taliant oldu. Clio fiyatlarıysa 942 bin TL'den başlıyor.

cumhuriyet.com.tr
16 Mart 2024 Cumartesi, 15:45
Renault 2024 Mart ayı fiyat listesi: Taliant 864 bin 900 TL'den, Clio 942 bin TL'den başlıyor...

16 Mart 2024 tarihli listelere göre Renault modellerinin fiyatları şöyle oldu.

Renault 2024 Mart ayı fiyat listesi: Taliant 864 bin 900 TL'den, Clio 942 bin TL'den başlıyor...

2024 model Renault Clio tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı:

Equilibre 1.0 SCe 65 hp - 942 bin TL

Equilibre 1.0 TCe 90 hp - 973 bin TL

Equilibre 1.0 TCe ECO 100 hp - 1 milyon 24 bin TL

Equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp - 1 milyon 75 bin TL

Evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp - 1 milyon 101 bin TL

Techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp - 1 milyon 229 bin TL

Techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp - 1 milyon 495 bin 900 TL

Renault 2024 Mart ayı fiyat listesi: Taliant 864 bin 900 TL'den, Clio 942 bin TL'den başlıyor...

2023 model Renault Taliant tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı:

Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 864 bin 900 TL

Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 914 bin 900 TL

Renault 2024 Mart ayı fiyat listesi: Taliant 864 bin 900 TL'den, Clio 942 bin TL'den başlıyor...

2023 model Renault Zoe tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı:

Intense R135 - 1 milyon 352 bin TL

Renault 2024 Mart ayı fiyat listesi: Taliant 864 bin 900 TL'den, Clio 942 bin TL'den başlıyor...

2023 model Renault Captur tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı:

Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg - 1 milyon 415 bin 900 TL

Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg - 1 milyon 472 bin TL

R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg - 1 milyon 615 bin 900 TL

Renault 2024 Mart ayı fiyat listesi: Taliant 864 bin 900 TL'den, Clio 942 bin TL'den başlıyor...

2024 model Renault Megane E-Tech tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı:

Techno EV60 220 hp - 1 milyon 795 bin TL

Iconic EV60 220 hp - 2 milyon 465 bin TL

Renault 2024 Mart ayı fiyat listesi: Taliant 864 bin 900 TL'den, Clio 942 bin TL'den başlıyor...

2024 model Renault Megane sedan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı:

Joy 1.3 TCe 140 bg - 1 milyon 182 bin TL

Joy 1.3 TCe EDC 140 bg - 1 milyon 286 bin 900 TL

Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg 1 milyon 311.900 TL

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg - 1 milyon 424 bin TL

Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 1 milyon 618 bin 900 TL

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg - 1 milyon 495 bin 900 TL

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 1 milyon 649 bin TL

Renault 2024 Mart ayı fiyat listesi: Taliant 864 bin 900 TL'den, Clio 942 bin TL'den başlıyor...

2024 model Renault Austral tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı:

Techno mild hybrid 160 hp auto - 1 milyon 605 bin TL

Renault 2024 Mart ayı fiyat listesi: Taliant 864 bin 900 TL'den, Clio 942 bin TL'den başlıyor...

2023 model Renault Koleos tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı:

Icon 1.3 TCe EDC 160 bg - 2 milyon 33 bin 900 TL

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