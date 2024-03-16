Renault 2024 Mart ayı fiyat listesi: Taliant 864 bin 900 TL'den, Clio 942 bin TL'den başlıyor...
2024 Mart ayı Renault fiyat listesi yayımlandı. Listede en uygun model 864 bin 900 TL'lik fiyatıyla Taliant oldu. Clio fiyatlarıysa 942 bin TL'den başlıyor.
16 Mart 2024 tarihli listelere göre Renault modellerinin fiyatları şöyle oldu.
2024 model Renault Clio tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı:
Equilibre 1.0 SCe 65 hp - 942 bin TL
Equilibre 1.0 TCe 90 hp - 973 bin TL
Equilibre 1.0 TCe ECO 100 hp - 1 milyon 24 bin TL
Equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp - 1 milyon 75 bin TL
Evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp - 1 milyon 101 bin TL
Techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp - 1 milyon 229 bin TL
Techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp - 1 milyon 495 bin 900 TL
2023 model Renault Taliant tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı:
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 864 bin 900 TL
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 914 bin 900 TL
2023 model Renault Zoe tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı:
Intense R135 - 1 milyon 352 bin TL
2023 model Renault Captur tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı:
Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg - 1 milyon 415 bin 900 TL
Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg - 1 milyon 472 bin TL
R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg - 1 milyon 615 bin 900 TL
2024 model Renault Megane E-Tech tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı:
Techno EV60 220 hp - 1 milyon 795 bin TL
Iconic EV60 220 hp - 2 milyon 465 bin TL
2024 model Renault Megane sedan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı:
Joy 1.3 TCe 140 bg - 1 milyon 182 bin TL
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg - 1 milyon 286 bin 900 TL
Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg 1 milyon 311.900 TL
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg - 1 milyon 424 bin TL
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 1 milyon 618 bin 900 TL
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg - 1 milyon 495 bin 900 TL
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 1 milyon 649 bin TL
2024 model Renault Austral tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı:
Techno mild hybrid 160 hp auto - 1 milyon 605 bin TL
2023 model Renault Koleos tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı:
Icon 1.3 TCe EDC 160 bg - 2 milyon 33 bin 900 TL
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