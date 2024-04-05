DS modellerine hibrit dopingi: Kendi kendini şarj ediyor, yüzde 20 yakıt tasarrufu sağlıyor!

0-100 SÜRELERİ KISALDI

Hibrit olmayan benzinli eşdeğerleriyle karşılaştırıldığında, kendi kendini şarj eden hibritler de daha hızlıdır. DS 3 kendi kendini şarj eden hibrit, 8,4 saniyede 100 kilometrelik hıza 1,2 saniye daha hızlı ulaşıyor. DS 4'te ise PureTech 130 motordan 1,2 saniye daha hızlı olarak 10,4 saniye sürüyor.