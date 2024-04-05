DS modellerine hibrit dopingi: Kendi kendini şarj ediyor, yüzde 20 yakıt tasarrufu sağlıyor!
Yeni DS kendi kendini şarj eden hibritler benzinli ünitelerden daha hızlı ve daha verimli olacak.
Kendi kendini şarj eden hibrit güç aktarma organlarına sahip DS 3 ve DS 4'e yeni elektrikli seçenekler eklendi. DS, yeni seçeneklerin bu yaz İngiltere'de sipariş edilebileceğini de açıkladı.
FİYAT AÇIKLAMASI
Yeni güç aktarma organları için fiyatlandırma henüz açıklanmadı. Ancak DS'ye göre bu önümüzdeki birkaç hafta içinde gelecek.
DS MODELLERİNDE MOTOR SEÇENEKLERİ
Hem DS 3 hem de DS 4 halihazırda birden fazla güç aktarma organıyla sunulmaktadır. DS 3, E-Tense görünümünde tamamen elektrikli veya saf benzinli olarak sunulmaktadır. DS 4 ise benzinli, dizel ya da plug-in hibrit olarak alınabiliyor.
28 BEYGİRLİK ELEKTRİK MOTORU
Kendi kendini şarj eden hibrit güç aktarma sistemi hem DS 3 hem de DS 4'te aynıdır. 134 bg güç ve 230 Nm tork üreten üç silindirli 1.2 litrelik benzinli motordan oluşan Miller çevrim sistemi, 28 bg'lik bir elektrik motoruyla birleştirilmiş ve altı vitesli çift kavramalı şanzımanla eşleştirilmiştir.
BATARYA HACMİ
DS, sistemin düşük hızlarda sadece elektrikle çalışmaya izin verdiğini ve elektrik gücünün otomobilin ortasındaki zeminin altında bulunan 0,9kWh'lik bir batarya tarafından sağlandığını söylüyor. Bu bataryadan bagaj kapasitesi ise etkilenmiyor. Düşük devirlerde tepkiyi en üst düzeye çıkarmak için benzinli motora yeni bir turboşarj da takıldı.
YÜZDE 20 DAHA AZ YAKIT TÜKETİYORLAR
DS, DS 3 PureTech 130 ile karşılaştırıldığında, kendi kendini şarj eden hibridin neredeyse yüzde 20 verimlilik artışı ve 27 g/km CO2 azaltarak 112 g/km'ye düşüreceğini iddia ediyor. Daha büyük olan DS 4'te ise yakıt verimliliği yüzde 16'ya kadar artarken, yüzde 15 daha az CO2 salınarak toplam 116 g/km'ye düşüyor.
0-100 SÜRELERİ KISALDI
Hibrit olmayan benzinli eşdeğerleriyle karşılaştırıldığında, kendi kendini şarj eden hibritler de daha hızlıdır. DS 3 kendi kendini şarj eden hibrit, 8,4 saniyede 100 kilometrelik hıza 1,2 saniye daha hızlı ulaşıyor. DS 4'te ise PureTech 130 motordan 1,2 saniye daha hızlı olarak 10,4 saniye sürüyor.
Sürücülerin hibritin durumunu takip etmelerine yardımcı olmak için gösterge ekranında akü şarj seviyesi, güç ölçer ve sadece elektrik enerjisiyle kat edilen mesafenin ölçümünü içeren bir enerji akışı göstergesi bulunmaktadır.
DONANIM SEVİYELERİ
Tam teknik özellikler henüz açıklanmadı ancak DS 4 Hybrid Avrupa'da Pallas ve Etoile olmak üzere iki donanım seviyesi ile sunulacak. Pallas, döşemede yeni bir dikiş deseninin yanı sıra yeni bir 'tungsten' rengine sahiptir, ayrıca standart olarak uyarlanabilir hız sabitleyici, şeritten ayrılma uyarısı ve geri görüş kameralı ön ve arka park sensörlerine sahiptir.
Etoile'de ise siyah Alcantara veya Nappa deri ısıtmalı koltuklar, DS'in IRIS bilgi-eğlence sistemi, matris LED farlar ve head-up display bulunuyor.
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