İkinci el piyasası kan ağlıyor! 'Seçim sonrası döviz artacak düşüncesi ticareti tıkıyor'

Otomobil galerilerinin elindeki araçları elden çıkarıp mevduat hesaplarında değerlendirmeye başladığına dikkat çeken Okan Erdem “Mevduatta sermayesini değerlendirmeye başlayan araç satıcıları ve galeriler her geçen gün artmaya başladı'' ifadelerini kullandı. Önümüzdeki aylarda otomobil almanın daha zor hale geleceğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 17:47
İkinci el piyasası kan ağlıyor! 'Seçim sonrası döviz artacak düşüncesi ticareti tıkıyor'
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Türkiye'de yükselen mevduat faizi oranlarının etkisiyle ikinci el otomobil pazarındaki dengeler değişmeye başladı. Birçok ikinci el araç satıcısı galerinin ve bireyin, elindeki otomobili elden çıkarıp, yatırım olarak mevduat hesaplarında değerlendirmeye başladığına dikkat çeken Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan ErdemSeçim sonrası döviz artacak düşüncesiyle nakde geçen veya mevduatta sermayesini değerlendirmeye başlayan araç satıcıları ve galeriler her geçen gün artmaya başladı. Haliyle aracını satmak isteyen çok, ancak alıcı kredideki bulunabilirlik problemi nedeniyle daha az. Bu durum ekonominin çarklarına zarar verirken ticareti de tıkıyor. Aslında gerçekten otomobile ihtiyacı olan tüketici için iyi bir fırsat. Belirsizliklerin ortadan kalkmasını temenni ediyoruz” dedi.

Sektör temsilcilerinden Okan Erdem’in yaptığı açıklamalarda, mevcut belirsizlikler nedeniyle hem nihai tüketicilerde hem de ticari işletmelerde, otomobil satın alma iştahının düştüğü, satışlarda ise artış olduğu belirtildi.

'OTOMOBİL ALMAK DAHA ZOR HALE GELECEK'

Sektörel gözlemlerini de paylaşan şirketin Erdem konuşmasına şu sözlerle devam etti: 

''Bu işi profesyonel olarak yapan sözde galerilerin araç satın almadığını ve hizmet vermek yerine mevduatla kazanç sağladığını görmeye başladık. Kurumsallaşma kültürü zayıf olan bu işletmelerin uzun vadede otomotiv sektöründe tutunamayacaklarını düşünüyoruz. Tüketiciye hizmet vermek ve odak noktasına tüketiciyi koymak ilk unsur olmalı. Bu tür yapılar sektörümüze ve ülkemiz ekonomisine zarar veriyor. Diğer yandan otomobil almak için fırsat dönemindeyiz. Önümüzdeki aylarda fiyatlarda artış ve şartlarda sıkılaşma olacağından otomobil almak daha zor hale gelecek.''


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