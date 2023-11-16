Elektrikli Renault Scenic 620 km menzille geliyor: İşte Türkiye fiyatı
Yeni tamamen elektrikli Renault Scenic, Tesla Model Y'yi rakip görüyor. Model 620 kilometreye kadar menzil sunarken sürdürülebilirliğe odaklanıyor.
Renault CEO'su Luca de Meo, tamamen yeni Scenic E-Tech elektrikli aile otomobilinin fiyatının, elektrikli araçlar için teşviklerin hâlâ mevcut olduğu Avrupa'da yaklaşık 40 bin Euro'dan başlayacağını açıkladı. Açıklanan fiyatla yeni modelin Tesla Model Y, Volkswagen ID.4 ve Hyundai Ioniq 5 gibi önemli rakiplerden daha uygun olacağı kesinleşti.
Keskin bir tarza sahip Renault Scenic E-Tech, Nissan Ariya ile aynı elektrikli otomobil platformu üzerinde yer alıyor. Halihazırda çarpıcı görünümlü Megane E-Tech hatchback'i içeren markanın büyüyen EV serisine bir sonraki ekleme olurken, uzun zamandır beklenen Renault 5 gelecek yıl, yeni Renault 4 2025'te ve 17.000 Euro'nun altındaki Renault Twingo 2026'da gelecek.
Renault Scenic E-Tech bu yıl içinde satışa sunulacak ve kesin fiyatlandırma önümüzdeki haftalarda açıklanacak. Techno ve kısa süre önce tanıtılan Esprit Alpine donanımlarının da satışa sunulacağı öğrenildi. Bu donanımlarda 20 inçlik daha büyük jantlar, yükseltilmiş döşeme ve Harman Kardon ses sistemi gibi öğeler yer alıyor.
Renault'nun 2022 yılında Scenic Vision konsept otomobiliyle önizlemesini yaptığı yeni tasarım dilini temel alan Scenic E-Tech, siyah tekerlek kemeri çevresi gibi SUV türevi unsurları harmanlarken, Espace ve 1990'ların sonundaki orijinal Megane Scenic'in öncülük ettiği monobox tarzına geri dönüyor.
Scenic E-Tech'in 2.78 metrelik uzun dingil mesafesi ile rakiplerinden ayrılırken iç mekân malzemelerinin yüzde 24'ünün geri dönüşüm akışlarından gelmesiyle sürdürülebilirliğe de odaklanıyor.
RENAULT SCENIC E-TECH BOYUTLARI
Neredeyse 4,5 metre uzunluğundaki Scenic, VW ID.4 ve Hyundai Ioniq 5 rakiplerinden daha kısa ve sadece 1,57 metre yüksekliğinde. Alçak yapısı ile Renault, aerodinamik performansın Scenic E-Tech'in tasarım sürecinde merkezi bir konu olduğunu ve verimliliği en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olmak için gündüz farlarının altında hava akışını iyileştirmeye yardımcı olan hava perdeleri, yontulmuş bir arka spoyler, gömme kapı kolları ve özel olarak tasarlanmış kapı aynaları gibi özellikler içerdiğini iddia etti. Bu tasarım içinde 19 veya 20 inç boyutlarında hafif, alüminyum dövme jantlar da etkin rol oynuyor.
RENAULT SCENIC E-TECH TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Scenic için sırasıyla yaklaşık 420 ve 620 km menzil sunan 60kWh veya 87kWh kullanılabilir kapasiteye sahip iki batarya seçeneği bulunuyor. Alıcılar 170 hp veya 220 hp tek motorlu güç aktarma organları arasından seçim yapabilirken, gelecek için çift motorlu ve 4x4 modellerin de ipuçları verildi.
RENAULT SCENIC E-TECH BATARYA
Daha sık uzun yolculuklar yapan sürücüler için bir başka olumlu yön de, Scenic'in hızlı şarj özelliğinin yaklaşık 30 dakika içinde yüzde 15'ten yüzde 80'e kadar doldurmayı mümkün kılması ve 22 kW'a kadar besleme sağlayan AC üç fazlı şarj sisteminin de dahil edilmiş olması.
RENAULT SCENIC E-TECH ŞARJ SÜRESİ
Renault, standart olarak toplam menzili en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olan bir ısı pompasını düşünceli bir şekilde ekledi. E-Tech'in sistemi, araç uygulamada seçilen şarj noktalarına yaklaştığında aküyü otomatik olarak ön koşullandırmaya başlamak için Google Haritalar'ı kullanıyor, bu da akünün varışta ideal bir sıcaklıkta olması anlamına geliyor, böylece daha hızlı ve daha verimli bir şekilde şarj edilebiliyor.
Yolda, sürücü dört rejeneratif frenleme seviyesinden birini seçebilir ve direksiyon simidinin arkasındaki iki kulakçığı kullanarak sistemi koşullara en uygun şekilde ayarlayabilir.
RENAULT SCENIC E-TECH FİYATI
Renault'nun yeni elektrikli modeli Scenic E-Tech'in önümüzdeki günlerde Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Avrupada başlangıç fiyatının 40 bin Euro olması beklenen modelin bu doğrultuda Türkiye'de 2 milyon TL'den satışa sunulması bekleniyor.
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