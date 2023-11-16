Elektrikli Renault Scenic 620 km menzille geliyor: İşte Türkiye fiyatı

RENAULT SCENIC E-TECH ŞARJ SÜRESİ

Renault, standart olarak toplam menzili en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olan bir ısı pompasını düşünceli bir şekilde ekledi. E-Tech'in sistemi, araç uygulamada seçilen şarj noktalarına yaklaştığında aküyü otomatik olarak ön koşullandırmaya başlamak için Google Haritalar'ı kullanıyor, bu da akünün varışta ideal bir sıcaklıkta olması anlamına geliyor, böylece daha hızlı ve daha verimli bir şekilde şarj edilebiliyor.

Yolda, sürücü dört rejeneratif frenleme seviyesinden birini seçebilir ve direksiyon simidinin arkasındaki iki kulakçığı kullanarak sistemi koşullara en uygun şekilde ayarlayabilir.