O modelin fiyatı kapıda kuyruk oluşturdu: Bayiler fazladan 100 binlerce lira istiyor

cumhuriyet.com.tr
20 Şubat 2024 Salı, 15:52
O modelin fiyatı kapıda kuyruk oluşturdu: Bayiler fazladan 100 binlerce lira istiyor

Türkiye'de de satışa sunulan Kia'nın yeni modelinin bayiler tarafından markanın belirlediği fiyatların 100 binlerce lira üzerinde satışa sunulduğu iddia edildi.

O modelin fiyatı kapıda kuyruk oluşturdu: Bayiler fazladan 100 binlerce lira istiyor

Kia'nın yeni elektrikli SUV'u EV9'un bayiler tarafından markanın belirlediği fiyatların dışında satışa sunulduğu iddiaları ortaya atıldı.

O modelin fiyatı kapıda kuyruk oluşturdu: Bayiler fazladan 100 binlerce lira istiyor

KİA ÖZELLİKLE İSTEDİ

Yeni Kia EV9, markanın özellikle yapmamalarını istemesine rağmen bayiler tarafından fiyatlandırılıyor. Talep arttıkça, bazı bayiler elektrikli SUV'u tavsiye edilen satış fiyatının 216 bin 300 TL'ye (7 bin dolar) kadar üzerinde fiyatlandırıyor.

O modelin fiyatı kapıda kuyruk oluşturdu: Bayiler fazladan 100 binlerce lira istiyor

AÇIKLAMA YAPILDI

Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan bu durumun ardından Kia'dan da açıklama geldi. 

O modelin fiyatı kapıda kuyruk oluşturdu: Bayiler fazladan 100 binlerce lira istiyor

Kia Amerika Satış Başkan Yardımcısı Erica Watson'a göre Kia, "ön siparişlerle önemli bir tüketici ilgisi" elde ettikten sonra kasım ayında ilk üç sıralı elektrikli SUV'u için siparişleri açtı.

O modelin fiyatı kapıda kuyruk oluşturdu: Bayiler fazladan 100 binlerce lira istiyor

Kia'ya göre EV9'un 54 bin 900 dolarlık başlangıç fiyatı "sektör için bir uyandırma çağrısı" niteliğindeydi.

O modelin fiyatı kapıda kuyruk oluşturdu: Bayiler fazladan 100 binlerce lira istiyor

KASIMDA UYARI YAPILDI

Büyük elektrikli (EV) SUV'un marka için ne kadar hayati olduğunu bilen Kia, kasım ayında bayilerden fiyat artışlarından kaçınmalarını istedi.

O modelin fiyatı kapıda kuyruk oluşturdu: Bayiler fazladan 100 binlerce lira istiyor

Online otomobil araştırma firması CarsDirect tarafından okunan bir mektupta, "EV9 müşterisi Kia markası için önemli bir yeni sahip ve satın alma deneyimlerinin bir parçası olarak fiyat şeffaflığı çok önemli olacak" denildi.

O modelin fiyatı kapıda kuyruk oluşturdu: Bayiler fazladan 100 binlerce lira istiyor

'PERAKENDE FİYATININ ÜZERİNDE...'

Kia, "Bayilerden EV9'u üreticinin önerdiği perakende fiyatının üzerinde bir fiyat artışı olmadan satmalarını istiyoruz" diye ekledi.

O modelin fiyatı kapıda kuyruk oluşturdu: Bayiler fazladan 100 binlerce lira istiyor

KIA EV6'DA DA AYNI SORUN!

Daha önce Kia'nın ilk özel elektrikli otomobili olan EV6 da ABD'de önerilen satış fiyatının 618 bin TL (20 bin dolar) kadar üzerinde fiyatlarla satışa sunuluyordu.

O modelin fiyatı kapıda kuyruk oluşturdu: Bayiler fazladan 100 binlerce lira istiyor

Piyasaya çıkalı beş aydan kısa bir süre olan EV9, Kia bayileri tarafından şimdiden fiyatlandırılmaya başlandı. 

O modelin fiyatı kapıda kuyruk oluşturdu: Bayiler fazladan 100 binlerce lira istiyor

CarsDirect'e göre, birkaç bayi 2024 Kia EV9 GT-Line'ı 7.000 dolarlık bir zamla tanıtıyor. Listelenen satış fiyatı 83 bin 315 dolar.

O modelin fiyatı kapıda kuyruk oluşturdu: Bayiler fazladan 100 binlerce lira istiyor

Kia, daha büyük EV SUV'lara olan talep arttıkça geçen ay ABD'de 1.400'den fazla EV9 modeli teslim etti. 

O modelin fiyatı kapıda kuyruk oluşturdu: Bayiler fazladan 100 binlerce lira istiyor

KIA EV9 RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

EV9, 108 santimlik arka diz mesafesiyle Range Rover P400 3-sıralı ve Mercedes EQS'yi geride bırakıyor. Ayrıca Tesla Model X'ten daha fazla omuz ve bacak boşluğu içeriyor.

O modelin fiyatı kapıda kuyruk oluşturdu: Bayiler fazladan 100 binlerce lira istiyor

KİA EV9 TÜRKİYE FİYATLARI

EV9 149 kW Otomatik 7 Koltuklu Prestige:

4.020.000 TL

O modelin fiyatı kapıda kuyruk oluşturdu: Bayiler fazladan 100 binlerce lira istiyor

KİA EV9 TÜRKİYE FİYATLARI

EV9 283 kW 4X4 Otomatik 6 Koltuklu GT-Line:

4.950.000 TL

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