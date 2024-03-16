Ford 2024 Mart ayı fiyat listesi: Dizel otomatik Focus kasa tipleriyle dikkat çekti
2024 Mart ayı Ford fiyat listesi yayımlandı. Listede dizel otomatik seçenekleri ve hatchback, sedan, station wagon tipleri ile Focus modeli fiyatlarıyla öne çıktı.
16 Mart 2024 tarihli listelere göre Ford modellerinin fiyatları şöyle oldu.
2024 model Ford Puma tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı:
1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin
Style - 1 milyon 509 bin 400 TL
1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit ST-Line 1 milyon 792 bin 300 TL
1.0L EcoBoost 95PS, 6 İleri Manuel, Benzin Style - 1 milyon 228 bin 100 TL
2024 model Ford Focus hatchback tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı:
1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Titanium 1 milyon 691 bin 200 TL
1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Titanium - 1691 milyon 600 TL
2024 model Ford Focus sedan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı:
1.5L Ti-VCT 123PS, 6 İleri Manuel, Benzin Trend X - 1 milyon 306 bin 800 TL
1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Titanium - 1 milyon 757 bin 400 TL
2024 model Ford Focus station wagon tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı:
1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Titanium - 1 milyon 716 bin 500 TL
1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Titanium - 1 milyon 716 bin 700 TL
2023 model Ford Kuga tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı:
1.5L EcoBoost 120PS, 6 İleri Manuel, Benzin Style - 1 milyon 589 bin 200 TL
1.5L EcoBoost 182PS, 8 İleri Otomatik, Benzin Style - 1 milyon 818 bin 300 TL
2.0L Ecoblue 120PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Vignale AWD - 4 milyon TL
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