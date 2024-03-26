Otomobillerde kablosuz şarj devrimi: 'Dünyanın en yüksek güç yoğunluğu' açıklandı! 20 dakikada yüzde 50'nin üzerinde şarj...

'ÇIĞIR AÇAN BAŞARI'

ORNL'den Ömer Onar, "Bu sınıf bir araç için kablosuz şarj sisteminde dünyadaki en yüksek güç yoğunluğunu elde ettik" dedi. Ardından Onar şöyle konuştu:

"Teknolojimiz geleneksel bobin teknolojisinden 8-10 kat daha yüksek güç yoğunluklarına ulaşıyor ve 20 dakikanın altında bir sürede bataryanın şarj durumunu yüzde 50 oranında artırabiliyor. Bu çığır açan bir başarıdır ve elektrikli binek araçlar için hızlı ve verimli kablosuz şarjın kapısını açmaktadır."