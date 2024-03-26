Otomobillerde kablosuz şarj devrimi: 'Dünyanın en yüksek güç yoğunluğu' açıklandı! 20 dakikada yüzde 50'nin üzerinde şarj...
Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı (ORNL) 100 kW çıkışa sahip elektrikli bir otomobili 20 dakikada yüzde 50 şarj edebildiğini açıkladı. ORNL, "kablosuz şarj sisteminde dünyanın en yüksek güç yoğunluğunu" elde ettiğini belirtti.
Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı (ORNL) araştırmacılarından oluşan bir ekip, 100 kW çıkışa ve yüzde 96 verimliliğe sahip bir elektrikli otomobili kablosuz olarak şarj etmek için patentli çok fazlı bir elektromanyetik bağlantı bobini kullandı.
DÜNYANIN EN YÜKSEK GÜÇ YOĞUNLUĞU
ORNL, "bu sınıftaki bir araç için kablosuz şarj sisteminde dünyanın en yüksek güç yoğunluğunu" elde ettiğini ve bu sonuca bir Hyundai Kona EV üzerinde ulaştığını iddia ediyor. Kablosuz şarj sisteminin kurulumu, şarj matını araçtan yaklaşık 13 santim uzağa yerleştirdi ve bu sayede 100 kW'lık şarj elektromanyetik alanlar aracılığıyla aktarıldı.
Bu, araştırma ekibinin daha yüksek kapasiteli kablosuz şarj çalışmalarında ilk başarısı değil, tezgâh üstü laboratuvar testlerinde geleneksel bobin teknolojisini kullanarak 120 kW'lık bir şarj işlemini de başarmışlardı.
ÇOK FAZLI BOBİN
Ancak bu kilometre taşı ORNL'nin çok fazlı elektromanyetik bağlantı bobininin işlevsel olduğunu göstermesi açısından özellikle anlamlı. Araştırma laboratuvarına göre, "Çok fazlı elektromanyetik bağlantı bobininin hafif ve küçük tasarımı, mümkün olan en küçük bobinlerde en yüksek güç yoğunluğuna izin veriyor. Bobin faz sargıları tarafından üretilen dönen manyetik alanlar gücü artırıyor."
'ÇIĞIR AÇAN BAŞARI'
ORNL'den Ömer Onar, "Bu sınıf bir araç için kablosuz şarj sisteminde dünyadaki en yüksek güç yoğunluğunu elde ettik" dedi. Ardından Onar şöyle konuştu:
"Teknolojimiz geleneksel bobin teknolojisinden 8-10 kat daha yüksek güç yoğunluklarına ulaşıyor ve 20 dakikanın altında bir sürede bataryanın şarj durumunu yüzde 50 oranında artırabiliyor. Bu çığır açan bir başarıdır ve elektrikli binek araçlar için hızlı ve verimli kablosuz şarjın kapısını açmaktadır."
ORNL aynı zamanda batarya araştırmaları alanında da çalışmaktadır. Örneğin geçen yıl bir batarya kaplama araştırma projesini ve ardından bir lityum tedarik girişimini duyurmuştur. Mevcut araştırma odağına daha yakın olan ORNL, 2020'de çift yönlü bir şarj projesini de duyurdu.
İlgili Haberler
- BYD 3 ay içinde satılan her 2 araçtan 1'inin elektrikli olacağını söylüyor! Elektrik tufanı büyüyor...
- Otomotiv devi gözünü göklere dikti: Hava taksi şirketinin 8,3 milyon hissesini aldı! En büyük uçak tesislerinden...
- Avrupa'da 'Yılın Otomobili' seçilen Jeep Avenger'ı test ettik: İşte elektrikli modele dair tüm ayrıntılar...
En Çok Okunan Haberler
-
- 100’den fazla hemşire istifa etti!
- TFF'den 'kayyum' iddialarına yanıt!
- 'Bir babayiğit çıkar, devranı yerle yeksan eder'
- DNA sonuçlarında 'aile içi ilişki' patlaması!
- Dallas ile Bitigen arasında olay konuşma!
- Tunç Soyer'den Özgür Özel'e gönderme
- TİP 'uzman mütalaasını' açıkladı
- Selim Gülgören hedef gösterdi: 'Ellerinde içki...'
- Emeklilere zam yerine özel indirim
- ‘Aşağıdaki kağıt parçası külliyen yalan'