Porsche Macan elektrikli oluyor: Menzil, teknik özellikler ve 2024 tanıtım tarihi
Porsche'nin ilk elektrikli SUV'u belirli formlarda 600 beygirden fazla güç üretecek, ancak benzinli modellerin kısa süre içinde üretimden kalkması bekleniyor.
Tamamen yeni Porsche Macan'ın tanıtımı için geri sayım başladı ve marka ilk tamamen elektrikli SUV'unun dünya prömiyerinin 25 Ocak Perşembe günü yapılacağını duyurdu.
İkinci nesil Macan'ın tanıtılmasının tam zamanı çünkü markanın dünya çapında Cayenne'in ardından en çok satan ikinci modeli olmasına rağmen sportif orta boy SUV artık 10 yaşında ve yeni siber güvenlik düzenlemeleri nedeniyle Avrupa'da zorunlu olarak üretimden kaldırılıyor.
Yeni Macan'da pek çok değişiklik olacak, ancak en önemlisi Porsche'nin BMW iX3, Lexus RZ ve yakında çıkacak Lotus 'Type 134'ü hedef alması nedeniyle tamamen elektrikli olması. Porsche Macan EV, Audi ile birlikte geliştirilen Premium Platform Electric (PPE) adlı yeni bir ısmarlama elektrikli otomobil mimarisini kullanacak. Bu mimari, Audi'nin bir sonraki sıfır emisyonlu SUV'u olan ve bu yıl piyasaya sürülecek Audi Q6 e-tron için de temel olarak kullanılacak.
Bu, Porsche'nin ünlü markalarından birinin içten yanmalı motorlu bir modelden EV'ye geçtiği ilk sefer olacak, ancak son olmayacak. Boxster ve Cayman spor otomobillerinin yanı sıra çok satan Cayenne SUV modeli de yakın gelecekte elektrikli olacak.
YENİ PORSCHE MACAN EV TASARIMI
Far kümesi Porsche Taycan'ınkine benziyor ve eski Macan'da görülen üniteden daha ince. Alt kısımda bir dizi ikincil ışık yer alıyor ve üst ızgara yok, sadece tamponun alt kısmında radar sistemini ve bazı aktif hava kanatlarını entegre eden ince bir açıklık var. Ön tamponun genel tasarımı, çıkıntılı bir dudak spoyleri ile birlikte son görüntülerimizde de sergileniyor.
Macan EV, arka tasarımında da Taycan'dan ilham almış; ince bir şekilde belirginleştirilmiş kalçalar ve tampondaki nervürlü desen açıkça görülebiliyor. Otomobilin aktif arka spoyler ile farklı konumlarda nasıl göründüğünü de görebiliyoruz ve arka ışık alanında hala biraz kamuflaj olsa da, tam genişlikte bir ışık çubuğunun varlığı açıkça görülüyor.
MACAN EV SÜRTÜNME KATSAYISI!
Macan EV'nin profili, coupe-SUV benzeri bir tarzda bagaj açıklığına doğru eğimli tavan çizgisi ile eski ICE modelinden çok daha gösterişli. Bu daha sportif bir duruş yaratıyor ve elektrikli otomobiller için son derece önemli olan aerodinamik verimliliği artırıyor. Porsche bu bölüme yardımcı olmak için bazı aktif aerodinamik unsurlar eklemiştir. Böylece seyir halindeyken arka spoyler en alt konuma geliyor, ön hava kanatları kapanıyor ve sürüş yüksekliği alçalıyor. Sonuç olarak, iX3'ün rakibi 0,29Cd'ye kıyasla 0,25Cd kadar düşük bir sürtünme katsayısı elde ediliyor.
YENİ PORSCHE MACAN EV İÇ TASARIM
Porsche, Macan EV'nin dış tasarımını bu yılın sonuna kadar tam olarak açıklamayacak olsa da, teknoloji merkezli ancak yine de sürücü odaklı iç mekanın ilk görüntülerini şimdiden paylaştı. Yeni Cayenne ve Panamera salonlarında bulunanlara düzen ve tasarım açısından çok benziyor.
Sport Chrono paketinin bir parçası olarak sunulan merkezi kronometre ve sürüş modu seçme kadranına sahip basit üç kollu direksiyon simidi tasarımı gibi geleneksel Porsche iç mekan detayları hâlâ mevcut, ayrıca gösterge panelinin en yüksek noktası gösterge panelinin merkezi.
Direksiyonun arkasında, geniş ekran haritalamadan geleneksel kadranlara kadar her şeyi görüntüleyebilen, tamamen yapılandırılabilir kavisli bir sürücü ekranı yer alıyor. Ardından, kabinin ortasında 12,3 inçlik bir dokunmatik ekran bulunurken, ön yolcu için isteğe bağlı üçüncü bir ekran mevcuttur. Diğer Porsche modellerinde olduğu gibi, bu üçüncü ekranda ne varsa araç hareket halindeyken sürücü tarafından görülemiyor.
Yeni PPE platformunun avantajlarından biri, Macan EV'nin mevcut araca kıyasla daha uzun bir dingil mesafesine sahip olması, ancak ikisi de genel olarak benzer boyutlarda.
2024 PORSCHE MACAN EV MENZİLİ
Porsche Macan EV, Volkswagen Grubu'nun yeni PPE mimarisi üzerine oturan ilk otomobillerden biri olacak ve bu da otomobilin tıpkı Taycan gibi 800V elektriğe sahip olmasını sağlayacak. Bu, Macan EV'nin 270kW'a kadar şarj olmasını sağlıyor; doğru şarj cihazında sadece 22 dakika içinde yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj etmek için yeterli itme gücü.
Ayrıca, daha yavaş 400V şarj cihazlarına bağlandığında şarj oranını biraz artırmak için tasarlanmış hileli bir invertöre sahiptir. Bazı akıllı telefonlarda bulunan teknolojiden farklı olmayan sistem, bu hızda çalışan bir şarj cihazına bağlandığını fark ettiğinde 12 batarya modülünü bir çift 400V pakete bölecektir. 'İki yarı' arasındaki şarjı dengeleyecek, ardından toplam şarj süresinde küçük bir azalma için her ikisini de aynı anda besleyecektir.
Macan EV, 95kWh kullanılabilir kapasiteye sahip yaklaşık 100kWh kapasiteli prizmatik hücre tabanlı bir batarya ile güçlendirilmiştir. Kesin menzil rakamları henüz açıklanmadı, ancak Porsche her modelin tek bir şarjla 500 kilometreden fazla gidebileceğini iddia ediyor. Her Porsche Macan modeli ayrıca 600 bg'den fazla güç ve 1.000 Nm'den fazla tork üretebilen çift elektrik motoruna sahip olacak.
Yeni Macan EV mevcut benzinli model için ne anlama geliyor?
Daha önce de belirttiğimiz gibi, eski Porsche Macan, en son siber güvenlik düzenlemelerine uymadığı için 2024 yılında Avrupa genelinde satıştan kaldırılacak.
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu'nun WP.29 yönetmeliği, AB'de satılan tüm yeni otomobillerin belirli bir düzeyde "Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri, Otomatik Sürüş Sistemleri ve Siber Güvenlik hükümlerine" uyması gerektiğini belirtmektedir. Bu hükümler, aracı sadece müşteriye satıldıktan sonra değil, geliştirme ve üretim sırasında da korumayı amaçlıyor.
Ne yazık ki mevcut Macan WP.29 yönetmeliğine uymuyor ve Porsche son derece popüler olan orta boy SUV'unu güncellemeyeceğini söyledi. Ancak Porsche'den "AB dışındaki bölgelerde, içten yanmalı motora sahip Macan daha uzun süre mevcut kalabilir" açıklaması yapıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekli maaşlarındaki artış belli oldu!
- Desteksiz de önde!
- Gerçek ortaya çıktı
- 'Yaşasın şeriat' sloganları atıldı!
- Yeni Volkswagen Tiguan geldi: İşte özellikleri ve fiyatı
- Zincir marketlerde yeni dönem!
- 'Teröre karşı bildiri' tezkeresi kabul edildi
- Emekli maaşındaki ‘oyunu’ ifşa etti
- Özgür Özel'den İYİ Parti'ye çağrı
- Akşener o ismi engelledi!