Porsche Macan elektrikli oluyor: Menzil, teknik özellikler ve 2024 tanıtım tarihi

YENİ PORSCHE MACAN EV İÇ TASARIM

Porsche, Macan EV'nin dış tasarımını bu yılın sonuna kadar tam olarak açıklamayacak olsa da, teknoloji merkezli ancak yine de sürücü odaklı iç mekanın ilk görüntülerini şimdiden paylaştı. Yeni Cayenne ve Panamera salonlarında bulunanlara düzen ve tasarım açısından çok benziyor.

Sport Chrono paketinin bir parçası olarak sunulan merkezi kronometre ve sürüş modu seçme kadranına sahip basit üç kollu direksiyon simidi tasarımı gibi geleneksel Porsche iç mekan detayları hâlâ mevcut, ayrıca gösterge panelinin en yüksek noktası gösterge panelinin merkezi.

Direksiyonun arkasında, geniş ekran haritalamadan geleneksel kadranlara kadar her şeyi görüntüleyebilen, tamamen yapılandırılabilir kavisli bir sürücü ekranı yer alıyor. Ardından, kabinin ortasında 12,3 inçlik bir dokunmatik ekran bulunurken, ön yolcu için isteğe bağlı üçüncü bir ekran mevcuttur. Diğer Porsche modellerinde olduğu gibi, bu üçüncü ekranda ne varsa araç hareket halindeyken sürücü tarafından görülemiyor.

Yeni PPE platformunun avantajlarından biri, Macan EV'nin mevcut araca kıyasla daha uzun bir dingil mesafesine sahip olması, ancak ikisi de genel olarak benzer boyutlarda.