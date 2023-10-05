Skoda Kodiaq'ın tanıtımı yapıldı: 1.5 TSI hâlâ listede ve artık daha güçlü
Skoda Kodiaq sonunda ortaya çıktı. Yeni model dış tasarımı ve yeni kabini ile dikkat çekti.
Kodiaq, yeni neslinde yaklaşık 6 santim kadar uzadı. Toplam uzunluğu 4758 mm'ye çıkan modelin aks aralığı ise aynı kaldı. Model ayrıca eskiye oranla 18 mm kadar incelmiş ve yüksekliği 17 mm kadar azalmış.
Yeni nesil matrix LED far teknolojisini opsiyon olarak sunacak modelin bu sayede yüzde 15 oranında daha fazla ışık sunabildiği ifade edildi. Bu far takımlarının Sportline donanım paketinde ise standart olarak sunulacağı açıklandı.
Kabin içerisinde ise önemli değişiklikler var. Skoda'nın "Smart Dials" adını verdiği orta konsolda bulunan radyal tuşlardan en ortada bulunanı, istenen fonksiyonu kullanabilmeniz için atanabiliyor.
10" büyüklüğe sahip bilgi eğlence sistemine aynı boyuttaki dijital gösterge paneli eşlik ediyor. Opsiyon listesine 13 inçlik multimedya ekranı ve yeni nesil bir head-up display seçeneği de modelde yer alacak.
Yeni nesil Kodiaq, iki sıralı koltuklu versiyonunda 910 litre bagaj hacmi sunuyor. Koltuklar yatay konuma getirildiğinde 2 bin 105 litre hacme kavuşuyor.
7 koltuklu modelin ise standart bagaj hacmi 340 litreye çıkartılmış. Koltuklar indirildiğinde ise bu rakam 845 litre oluyor.
Skoda'danın yeni modelinde, yine listenin başında 1.5 litrelik TSI motor bulunuyor. Yarı hibrit desteğiyle TSI motor, toplam 160 bg güç üretiyor ve bu motorların kullanıldığı modeller yalnızca önden çekişli olarak satışa sunulacak.
2.0 TSI motor seçeneği de mevcut. 201 bg güç üretebilen bu ünite ayrıca 4 çeker çekiş sistemine imkân tanıyacak. 2.0 TDI motorun 150 ve 193 bg gücündeki versiyonları da satışa sunulacak. Motorların, 7 ileri DSG şanzıman ile eşleştirileceği açıklandı.
En büyük sürpriz ise şarj edilebilir hibrit versiyon. Bu seçenek, 1.5 TSI ünite ile bir elektromotoru bir araya getiriyor. Toplam sistem gücü 204 bg olarak açıklandı. Bu versiyonun, 25.7 kWh'lik lityum iyon bataryası ile sadece elektrikli olarak yaklaşık 100 km kullanılabildiği de paylaşıldı.
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