Skoda Kodiaq'ın tanıtımı yapıldı: 1.5 TSI hâlâ listede ve artık daha güçlü

En büyük sürpriz ise şarj edilebilir hibrit versiyon. Bu seçenek, 1.5 TSI ünite ile bir elektromotoru bir araya getiriyor. Toplam sistem gücü 204 bg olarak açıklandı. Bu versiyonun, 25.7 kWh'lik lityum iyon bataryası ile sadece elektrikli olarak yaklaşık 100 km kullanılabildiği de paylaşıldı.