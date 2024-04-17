Gaz pedalı basılı kalıyor! Tesla modelinde hayati tehlike: Teslimatlar durduruldu!
Tesla Cybertruck teslimatlarının gevşek gaz pedalı nedeniyle durdurulduğu açıklandı. Sorunun hayati tehlikeye sebep olabildiği belirtildi.
Bir araç sahibi, Cybertruck'ın gaz pedalının kaydığını ve pedalı yere bastırarak istenmeyen hızlanmaya neden olduğunu iddia etti.
TESLİMATLAR İPTAL
Yeni Tesla Cybertruck'larını önümüzdeki günlerde teslim almayı bekleyen alıcılar cuma günü randevularının iptal edildiğinden şikâyet etmeye başladı.
Raporlar, gecikmelerin nedeninin gaz pedalıyla ilgili bir sorun olduğunu gösterdi.
GAZ PEDALI SORUNU!
Hafta sonu bir araç sahibi, ön yüzün araçtaki gaz pedalından kayarak istenmeyen hızlanmaya yol açtığından şikâyet etti.
'BEKLENMEDİK BİR SORUN'
Cybertruck'larını yakında teslim almayı bekleyen Tesla müşterileri, teslimat randevularının "beklenmedik bir sorun" nedeniyle iptal edildiğinden şikâyet etmeye başladı. Raporlar, gecikmelerin arkasında gaz pedalındaki bir sorunun olduğunu gösterdi.
24 SAATTEN KISA SÜREDE
Cybertruck Owners Club forumunun üyeleri 12 Nisan Cuma akşamı iptallerle ilgili paylaşımlarda bulunmaya başladı. Bir alıcı, yeni kamyonunu teslim almasına sadece 13 saat kala teslimat randevusunun iptal edildiğini söyledi.
İPTALİN NEDENİ
Bir başka alıcı da aynı şeyi yaşadığını söyledi ve Tesla'dan aldıkları mesajı foruma kopyaladı. Notta iptalin nedeni olarak "aracınızın hazırlanmasıyla ilgili beklenmedik bir gecikme" ifadeleri yer aldı.
Ne yazık ki, mektup gecikme için belirli bir nedene işaret etmiyordu. Tesla yorum talebine hemen yanıt vermedi, ancak forum üyeleri sorunun gaz pedalıyla ilgili olduğunu öne sürdü.
13 Nisan Cumartesi günü, Tesla hakkında sık sık paylaşım yapan bir X hesabı, otomobil üreticisinin yedi gün boyunca tüm Cybertruck teslimatlarını iptal ettiğini yazdı. Ertelemenin nedeni olarak da gaz pedalını gösterdi.
TİKTOK'TAN PAYLAŞTI
Yine, çok az bilgi mevcut, ancak sahiplerden gelen ilgili raporları takip ediyor. Bir Cybertruck sahibi TikTok hesabından sürüş sırasında yaşadığı bir sorunu paylaştı.
PEDAL BASILI KALIYOR
Ön yüzün gaz pedalından kaydığını ve zemin ile başka bir iç panel arasındaki küçük bir boşluğa yerleştiğini söyledi. Bu da pedalın sonuna kadar basılı kalmasına neden olarak istenmeyen hızlanmalara yol açmış.
Neyse ki araç sahibi soğukkanlılığını koruyabildiğini ve frenlerin motorları etkisiz hale getirebildiğini söyledi, ancak bu endişe verici bir deneyim olmaya devam etti.
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