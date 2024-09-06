Volvo XC90 ve elektrikli SUV EX90 tanıtıldı: Türkiye satış tarihi, menzili ve diğer tüm ayrıntılar...

YOLLARDAKİ EN GÜVENLİ OTOMOBİLLERDEN BİRİ

En güvenli otomobillerden biri olarak tasarlanan yeni model, gelişmiş güvenlik kafesi ve kapsamlı aktif güvenlik özellikleri ile donatıldı. XC90, radar ve ön kamerayı kullanarak karşı şeride girip girmediğinizi tespit edebiliyor ve çarpışma riskini önlemek için sizi güvenli bir şekilde kendi şeridinize yönlendirebiliyor. Ayrıca, diğer araçlarla, yayalarla, bisikletlilerle ve İsveç'te sıkça görülen geyik gibi büyük hayvanlarla çarpışmayı önlemeye yönelik frenleme ve yönlendirme sistemlerine de sahip.