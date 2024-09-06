Volvo XC90 ve elektrikli SUV EX90 tanıtıldı: Türkiye satış tarihi, menzili ve diğer tüm ayrıntılar...
Volvo Cars'ın en çok satan modeli olan amiral gemisi SUV modeli XC90 ve markanın güvenlik standartlarını yeniden tanımlayan ve daha sürdürülebilir bir yaşam tarzı sunan yedi koltuklu, tamamen elektrikli yeni SUV’u EX90, Göteborg’da tanıtıldı.
Volvo'nun Sunduğu "konfor" ile öne çıkan, yedi koltuklu premium SUV modeli XC90 yollardaki en güvenli otomobillerden biri olarak tanınıyor. XC90’ın plug-in hybrid versiyonu, WLTP test sonuçlarına göre tek şarjla 70 kilometreden fazla elektrikli menzil sunarak, her zaman B planı sunan rahat bir elektrikli sürüş deneyimi sağlıyor. Bu özellik birçok sürücünün günlük seyahatini sıfır egzoz emisyonu ile tamamlamasını mümkün kılıyor.
VOLVO XC 90 İLE DAHA MODERN DIŞ TASARIM
Yeni ve daha modern dış tasarım markanın tamamen elektrikli otomobil üreticisi olma yolundaki vizyonunu yansıtırken, markanın diğer elektrikli modellerine de atıfta bulunuyor. Yenilenen iç mekân, kullanıcı deneyimlerini yeni XC90’a taşınıyor. Yeni model daha yüksek çözünürlüklü ve daha büyük merkezi bilgi-eğlence ekranı, mevcut kullanıcı deneyimini iyileştirirken; yeni özellikler, uygulamalar ve kablosuz yazılım güncellemeleri sürücülere daha zengin bir dünyanın kapılarını aralıyor.
YOLLARDAKİ EN GÜVENLİ OTOMOBİLLERDEN BİRİ
En güvenli otomobillerden biri olarak tasarlanan yeni model, gelişmiş güvenlik kafesi ve kapsamlı aktif güvenlik özellikleri ile donatıldı. XC90, radar ve ön kamerayı kullanarak karşı şeride girip girmediğinizi tespit edebiliyor ve çarpışma riskini önlemek için sizi güvenli bir şekilde kendi şeridinize yönlendirebiliyor. Ayrıca, diğer araçlarla, yayalarla, bisikletlilerle ve İsveç'te sıkça görülen geyik gibi büyük hayvanlarla çarpışmayı önlemeye yönelik frenleme ve yönlendirme sistemlerine de sahip.
Yeni model, oturma konforu ve standart olarak sunulan iyileştirilmiş süspansiyon sistemiyle her zamankinden daha iyi bir sürüş deneyimi sunuyor. Her bir amortisör, daha güvenli ve rahat bir sürüş deneyimi için hem konforu hem de dengeyi optimize etmek üzere mevcut yol koşullarına mekanik olarak uyum sağlayabiliyor.
Havalı süspansiyon seçeneği de sunulan yeni XC90 modelinde, sürücünün tercihine göre otomobil yerden 20 mm alçalabiliyor ve 40 mm yükselebiliyor. Bu özellik, otomobilin içine girerken veya çıkarken rahatlık, yüksek hızlarda daha iyi bir aerodinamik sürüş ve engebeli arazide ilave sürüş yüksekliği gibi avantajlar sunuyor. Yeni XC90’ın bazı bölümlerine eklenmiş ekstra yalıtım ise otomobilin içerisinde rüzgâr sesinin ve yol gürültüsünün çok daha az hissedilmesini sağlıyor.
Orta konsola, ince içecek kutuları için ek bir küçük bardak tutucu eklendi ve kablosuz telefon şarj alanı daha erişilebilir bir konuma yerleştirildi. XC90’da bir otomobil için en iyi ses sistemlerinden biri olan Bowers & Wilkins High Fidelity ses sistemi yer alıyor. XC90'ın üretiminin 2024 yılı sonlarında başlaması veTürkiye pazarında 2025 yılı itibariyle satışa sunulması planlanıyor.
VOLVO EX90 İLE YENİ STANDARTLAR
Tamamen elektrikli bir altyapı platformu üzerinde geliştirilen EX90, WLTP standartlarına göre, tek bir şarjla 600 kilometreye menzili sunuyor ve 30 dakikadan kısa sürede yüzde 10’dan yüzde 80’e kadar şarj olabiliyor. Sürücüsünü ve çevresini korumak için tasarlanmış ileri düzey güvenlik sistemleri ile donatılan model; kamera, radar ve lidar gibi son teknoloji sensörler aracılığıyla çevresini algılayarak sürüş güvenliğini üst seviyeye çıkarıyor. Bu sensörler, sürücünün dikkat dağınıklığı veya yorgunluk gibi durumlarını tespit ederek gerektiğinde müdahale ediyor.
Model, dış dünyanın 360 derece gerçek zamanlı görünümünü oluşturmak için NVIDIA DRIVE üzerinde çalışan Volvo Cars’ın kendi yazılımını kullanıyor. Bu sistem, sürücünün tepkisini geciktiren durumlarda devreye girerek güvenliği sağlıyor. Lidar teknolojisi, gündüz veya gece, otoyol hızlarında bile küçük nesneleri algılayarak sürücünün harekete geçmesi için ek zaman yaratıyor.
Modelin 14,5 inçlik orta ekranı, Google Asistan, Google Haritalar ve Google Play'deki favori uygulamaları içeren gelişmiş bir bilgi-eğlence sistemi sunuyor. Kablosuz Apple CarPlay ile uyumlu olan sistem, standart 5G bağlantısı sayesinde uygulamaların kolaylıkla yüklenmesini sağlıyor.
Model ayrıca, telefona entegre anahtar teknolojisi ile kullanıcıların akıllı telefonlarını anahtar olarak kullanmalarına da olanak tanıyor. Günlük yaşamı, düşünceli ve kullanıcı dostu özellikleriyle geliştirmek için tasarlanan markanın amiral gemisi tamamen elektrikli SUV'un ilk partisi Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa pazarına sunuldu. Bu pazarlardaki kullanıcılar Eylül ayının sonuna kadar otomobilleriyle buluşabilecekler.
VOLVO XC90 NE ZAMAN TÜRKİYE'DE SATIŞA SUNULACAK?
Bu yılın son çeyreği ile 2025'in ilk çeyreği arasında ise diğer pazarlara ulaştırılması hedeflenen yeni model için Türkiye’deki satış planları doğrultusunda tüm hazırlıkları devam ediyor.
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