Yeni Renault Captur Türkiye'de: 100 kilometrede 4.7 litre yakan modelin fiyatı açıklandı...

Yeni Renault Captur, sürüş ve park olmak üzere üç kategoriye ayrılan 23 adet yeni nesil sürüş yardımcısı (ADAS) içeriyor. Ayrıca Güvenlik Koçu, daha dikkatli sürüş için kişiselleştirilmiş tavsiyeler sağlıyor.