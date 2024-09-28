Yeni Renault Captur Türkiye'de: 100 kilometrede 4.7 litre yakan modelin fiyatı açıklandı...
Yeni Renault Captur'un Türkiye lansmanı yapıldı. Yeni Renault Captur teknik özellikleri ve fiyatları ortaya çıktı.
MAİS AŞ tarafından aktarılan bilgilere göre, yaklaşık 10 yıl önce ilk kez yollara çıkan ve 90 ülkede iki milyondan fazla satan Renault Captur, SUV sınıfının temsilcileri arasında yer alıyor.
MAİS AŞ Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, yaptığı konuşmada, ''B-SUV segmentine yeni bir boyut getireceğinden hiç şüphemizin olmadığı yeni Renault Captur’u Türkiye pazarına kazandırdığımız için büyük mutluluk duyuyoruz'' dedi.
İKİ FARKLI MOTOR SEÇENEĞİ
Yeni Renault Captur, mild hybrid EDC 160 hp ve E-Tech full hybrid 145 hp versiyonu da dahil olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle satışa sunuluyor.
RENAULT CAPTUR YENİ SEÇENEKLER
Yeni Renault Captur'da yeni renk seçeneği kaya gri, Esprit Alpine donanım seviyesi bulunuyor. Ayrıca versiyona göre sunulan üç farklı tavan ve yan ayna rengi seçeneğinin de mevcut olduğu açıklandı.
RENAULT CAPTUR AKSESUAR
Aksesuar yelpazesi, alt gövde karşılama aydınlatması, birinci sınıf yan basamaklar, elektrikli geri çekilebilir çeki demiri, bisiklet taşıyıcı ve aydınlatmalı kapı eşikleri dâhil olmak üzere, sipariş üzerine veya satış sonrası bayi üzerinden temin edilebiliyor.
Yeni Renault Captur, Android Automotive 12 sistemi ile gelişmiş araç içi teknolojisini barındırıyor. 10,4 inç multimedya ekranı, entegre Google bağlantılı hizmetler özelliğine erişim imkanı sağlıyor.
RENAULT CAPTUR BAGAJ HACMİ
Mild hibrit motora sahip versiyonlarda arka koltuk sırası tamamen ileri itildiğinde, 616 litreye varan (536 dm3 VDA) bagaj hacmi sunuyor.
RENAULT CAPTUR YAKIT TÜKETİMİ
Yeni Renault Captur'un 145 hp gücündeki E-Tech full hybrid motoru, 4,7 l/100km ortalama yakıt tüketimi ve 10 g/km CO2 salımı değerleri sunuyor.
Yeni Renault Captur, sürüş ve park olmak üzere üç kategoriye ayrılan 23 adet yeni nesil sürüş yardımcısı (ADAS) içeriyor. Ayrıca Güvenlik Koçu, daha dikkatli sürüş için kişiselleştirilmiş tavsiyeler sağlıyor.
RENAULT CAPTUR BAŞLANGIÇ FİYATI
Yeni Renault Captur, 1 milyon 595 bin liradan başlayan fiyatıyla Renault yetkili satıcılarında kullanıcılarını bekliyor.
RENAULT CAPTUR FİYAT LİSTESİ
Renault Captur fiyat listesi şöyle:
- Techno mild hybrid EDC 160 hp - 1.595.000 TL
- Esprit alpine mild hybrid EDC 160 hp - 1.695.000 TL
- Esprit alpine E-Tech full hybrid 145 hp - 1.900.000 TL
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