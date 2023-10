'Yılın Elektriklisi' ödülü BYD'ye gitti: Ödüllü model kasımda Türkiye'de...

BYD ATTO 3, The Sun, The Sunday Times, Driving.co.uk ve News UK’deki The Times Luxx yayın gruplarından oluşan otomotiv gazetecilerinin uzman jürisi tarafından büyük ödüle layık görüldü. Yapılan ödüllendirmede, araçların performansı, verimliliği, tasarımı, yenilikçi özellikleri, güvenlik donanımları ve çevreye olan etkileri gibi çeşitli kriterler değerlendirildi.