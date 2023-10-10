'Yılın Elektriklisi' ödülü BYD'ye gitti: Ödüllü model kasımda Türkiye'de...
Dünya'nın önde gelen elektrikli üreticilerin BYD “The Motor Awards 2023 Ödülleri’nde” Yılın Elektrikli Otomobili ödülüne layık görüldü.
Tamamen elektrikli BYD ATTO 3, üstün teknolojisiyle News UK tarafından düzenlenen “The Motor Awards 2023 Ödülleri’nde” Yılın Elektrikli Otomobili seçilmeyi başardı.
Dünyanın lider elektrikli araç ve batarya üreticilerinde BYD’nin C SUV modeli BYD ATTO 3, kasım ayından itibaren Türkiye’de de yollara çıkacak.
BYD ATTO 3, The Sun, The Sunday Times, Driving.co.uk ve News UK’deki The Times Luxx yayın gruplarından oluşan otomotiv gazetecilerinin uzman jürisi tarafından büyük ödüle layık görüldü. Yapılan ödüllendirmede, araçların performansı, verimliliği, tasarımı, yenilikçi özellikleri, güvenlik donanımları ve çevreye olan etkileri gibi çeşitli kriterler değerlendirildi.
BYD ATTO 3 ise tüm kriterlerde üstün bir başarı göstererek açık bir birincilik elde etti. ATTO 3 “Yılın Elektrikli Otomobili” unvanıyla taçlandırıldı.
BYD ATTO 3, 60.48 kWh BYD Blade Batarya teknolojisini kullanıyor. Ortalama 420 kilometre ve şehir içerisinde 565 kilometreye varan menziller sunan otomobil, 150 kW DC şarj ile yüzde 30’dan yüzde 80’e 29 dakikada şarj oluyor.
150 kW (204 HP) güce sahip BYD ATTO 3, 0’dan 100 km/s hıza ise 7.3 saniyede ulaşıyor.
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