Geleceğe Dönüş efsanesi geri dönüyor: Yeni model nefes kesti!

Yayınlanma: 19.10.2023 - 13:43

Güncelleme: 19.10.2023 - 13:47

DeLorean Next Generation Motors (DNG), John Zachary DeLorean'a saygı duruşunda bulunmak için özel bir otomobil üretmenin yanı sıra C8 nesli Chevrolet Corvette'i temel alan daha erişilebilir bir süper otomobil de üreteceğini açıkladı.

Delorean DMC-12

DNG Motors ilk olarak 12 ay önce Model JZD olarak adlandırılan ilk modelinin planlarını açıkladığında gündeme gelmişti. John Z. DeLorean'ın kızı Kathryn DeLorean tarafından kurulan DNG, babasının mirasını onurlandırmak için oldukça farklı bir yaklaşım benimsiyor.

Firmanın ürün yelpazesinin temelinde Corvette'i temel alan orta motorlu bir süper otomobil yer alacak. DNG bu model için henüz bir isim belirlemedi ancak modelin JZD'den daha ucuz ve daha erişilebilir olacağını doğruladı. C8 sadece piyasadaki en uygun fiyatlı orta motorlu spor otomobil olduğu için değil, aynı zamanda John Z. 17 yılını GM'de çalışarak geçirdiği ve bir zamanlar Chevrolet'nin başında Zora Arkus-Duntov'la birlikte orta motorlu bir Corvette için uğraştığı için de iyi bir temel.

Bu model üzerindeki çalışmalar henüz başlangıç aşamasında olsa da Kathryn DeLorean, DNG Motors'un Corvette'in gövdesini orijinal DMC-12'de olduğu gibi martı kanadı kapıları içeren kendi tasarımıyla değiştireceğini söyledi. Kaputun altında yapılacak değişikliklerin tam kapsamı belirsizliğini koruyor ancak DeLorean, firmanın bir dizi farklı satış sonrası performans uzmanıyla çalışacağını ekledi.

Önerilen modelin bir dizi tasarımı yayımlandı ancak üretim aracının bu tasarımlara ne kadar sadık kalacağı belirsizliğini koruyor.

DNG'nin yukarıda bahsedilen Model JZD aracı daha sonra ürün gamının zirvesine yerleşecek. El yapımı bir model olacak ve dünya çapında sadece 42 adetle sınırlı olacak.

DNG Model JZD

JOHN ZACHARY DELOREAN KİMDİR?

John Zachary DeLorean, General Motors'taki çalışmaları ile ve DeLorean Motor Company'nin kurucusu olarak bilinen, ABD otomobil endüstrisinde mühendis, mucit ve yöneticidir. DeLorean kariyeri boyunca Pontiac GTO, Pontiac Firebird, Pontiac Grand Prix, Chevrolet Cosworth Vega ve 1985 yapımı Geleceğe Dönüş filminde yer alan DMC DeLorean spor otomobili de dahil olmak üzere bir dizi aracın geliştirilmesini yönetmiştir. General Motors tarihinin en genç bölüm başkanı olan DeLorean daha sonra 1973'te DeLorean Motor Company'yi (DMC) başlatmak için ayrıldı.