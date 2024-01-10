Geleceğe dönüş gerçek oluyor, uçan araba trafiğe çıkıyor

Yayınlanma: 10.01.2024 - 18:31

Güncelleme: 10.01.2024 - 23:41

Büyük kentlerdeki trafik sorunu, hayatı her geçen gün daha çekilmez hale getirirken, uçan araba piyasası da giderek kızışıyor. Sanırız, sonunda "geleceğe dönüş" filmi gerçek oluyor.

Ancak bu defa başrolde, "Asya'nın, en büyük uçan araba üreticisi" unvanını elinde bulunduran Guangzhou merkezli XPeng Aeroht ve son ürünü "uçan süper araba eVTOL" var.

TRAFİKTEN 'UÇARAK' UZAKLAŞACAK

Xpeng Aeroht'un kurucu ortağı ve baş tasarımcısı Wang Tan, The U.S. Sun'a demecinde, "İnsanlar üç boyutlu, fakat ulaşım hala iki boyutlu. Aslında herkes uçmak ve muhteşem manzaraları seyredebilmek için başka bir görüşe, başka bir açıya sahip olmak istiyor" dedi.

Sürücülerin, eVTOL sayesinde trafiği yenebileceklerini ve "sıkışık bölgelerden uçarak uzaklaşabileceklerini" de sözlerine ekledi.

Fuar katılımcıları ise araçtan ansızın fırlayan pervanelerin şovunu canlı olarak izledi.

KARADAN UÇUŞ MODUNA GEÇİŞ

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tasarım ve teknolojinin zarif bir birleşimi olan bu araba, bir süper otomobilin görünümünü, hissini ve sürüş deneyimini sunuyor, ancak karadan uçuş moduna zahmetsizce geçerek sürücülerin havalanmasına olanak tanıyor..."

Kara modunda sıradan, fakat gösterişli bir araç gibi görünüyor, ancak birkaç düğmeye basıldığında ansızın uçan bir arabaya dönüşüyor.

DİKEY İNİŞ VE KALKIŞ

Uzmanlara göre, "Kara modunda, çarpıcı bir yol görünümü sunan ve uçuş bileşenlerini sorunsuz bir şekilde katlayan araç, uçuş moduna geçildiğinde kanatlarını açarak dikey iniş ve kalkışa olanak tanıyor."

Şirket, aracın sıkışık alanlarda gezinmek ve trafikten kaçınmaya yardımcı olmak için tasarlandığını söylüyor.

Şirket ortağı Tan, aracın fiyatının yaklaşık 200 bin dolar (yaklaşık 6 milyon TL) olduğunu ve bu yıl içinde satışa sunulacağını söylüyor...

ÖZELLİKLERİ

XPeng Aeroht eVTOL'un temel özellikleri şunlardır:

İşlevsellik

Kara modunda; uçuş bileşenlerini yol kullanımı için sorunsuz bir şekilde katlayabiliyor. Uçuş moduna geçerken dikey kalkış ve inişi kolaylaştırmak için kollarını açıyor. Bu yetenek, trafik yoğunluğu olan bölgelerde kısa mesafe, düşük irtifa seyahatleri için etkin navigasyon sağlıyor.

Kokpit

Araç, hem manuel hem de otomatik sürüş modlarını destekleyen bir sisteme ve iki kişilik, çift modlu bir kokpite sahip. 270° derece açıya sahip panoramik kokpit, pilot ve yolcu için geniş bir görüş alanı sunuyor.

Şarj

Uzatılmış menzilli elektrikli güç aktarma sistemi, hava modülü için birden fazla şarj imkanı sunuyor. Elektrikli itiş sistemi, hem karada hem de havada seyahat güvenliği ve güvenilirliğini sağlamak için tek nokta arıza güvenlik gereksinimlerini karşılıyor.

Bu arada araç tamamen elektrikli.

Kapasite ve Kullanım

Aracın, 4-5 yolcu alabilen yer modülü 6x6 çekişe sahip. Hava modülü ise dikey kalkış ve alçak irtifa uçuşuna uygun.

Modüler uçan araba, kişisel kullanımın ötesinde, acil durum kurtarma gibi kamusal hizmetlerde de kullanılabilir. Hem özel hem de kamusal talepleri karşılamak için etkili bir yol sunabilir.