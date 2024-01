Geleceğe dönüş gerçek oluyor, uçan araba trafiğe çıkıyor

Büyük kentlerdeki trafik sorunu, hayatı her geçen gün daha çekilmez hale getirirken, uçan araba piyasası da giderek kızışıyor. Sanırız, sonunda "geleceğe dönüş" filmi gerçek oluyor.

Ancak bu defa başrolde, "Asya'nın, en büyük uçan araba üreticisi" unvanını elinde bulunduran Guangzhou merkezli XPeng Aeroht ve son ürünü "uçan süper araba eVTOL" var.

Xpeng Aeroht'un kurucu ortağı ve baş tasarımcısı Wang Tan, The U.S. Sun'a demecinde, "İnsanlar üç boyutlu, fakat ulaşım hala iki boyutlu. Aslında herkes uçmak ve muhteşem manzaraları seyredebilmek için başka bir görüşe, başka bir açıya sahip olmak istiyor" dedi.

Sürücülerin, eVTOL sayesinde trafiği yenebileceklerini ve "sıkışık bölgelerden uçarak uzaklaşabileceklerini" de sözlerine ekledi.

