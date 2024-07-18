Goodyear 2023 Kurumsal Sorumluluk Raporu'nu yayımladı: Hedefler açıklandı...

Yayınlanma: 18.07.2024 - 13:10

Güncelleme: 18.07.2024 - 13:10

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Goodyear'ın iç ve dış paydaşları için değer katmaya nasıl yardımcı olduğunun detaylandırıldığı raporda şirketin kısa ve uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma yolunda kaydettiği ilerlemeye de değinildi.

Raporda, şirketin 2022'nin sonlarında Küresel Raporlama Girişimi, Global Reporting Initiative (GRI) standartlarına uygun olarak gerçekleştirdiği çifte önemlilik değerlendirmesinin ardından belirlediği yüksek öncelikli konular, iklim, dekarbonizasyon, adaptasyon ve esneklik, döngüsellik, insan ve işçi hakları, tedarik zinciri yönetişimi ve şeffaflık konuları bulunuyor.

Goodyear'ın 2023 raporu GRI Standartları referans alınarak hazırlanırken, 2023 Kapsam-1 ve Kapsam-2 sera gazı emisyon verileri üçüncü taraflarca doğrulandı.

'YENİ STRATEJİLER...'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear Üst Yöneticisi (CEO) ve Başkanı Mark Stewart, sürdürülebilirlik konusuna dikkati çekti.

Stewart, '2023 kurumsal sorumluluk raporlarımızın, yeni inovasyonlar ve malzemeler keşfetmekten, kurumsal sorumluluk hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olacak yeni stratejiler belirleyip uygulamaya ve içinde yaşadığımız ve çalıştığımız toplumlara geri vermeye kadar, dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarımızın daha iyi bir gelecek inşa etmeye nasıl yardımcı olmaya devam ettiklerini göstermektedir.' ifadelerini kullandı.

NET SIFIR DEĞER ZİNCİRİ EMİSYONU

Goodyear, çevresel etkilerini azaltmak amacıyla çalışmalarına devam etti. Şirket, 2023'te Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı (GHG) emisyonlarını 2019 referans değerine kıyasla yüzde 21,9 azalttı. Şirket, küresel üretim operasyonlarında yenilenebilir elektrik kullanımını yüzde 37'ye çıkardı.

Goodyear, yüzde 70 sürdürülebilir malzemeden üretilen bir tüketici lastiği olan EcoReady'nin Aralık 2023'te ABD'de piyasaya sürülmesiyle yüzde 100 sürdürülebilir malzemeden üretilen bir lastik sunma yönündeki 2030 hedefine ulaşma yolunda adımlar atmaya devam etti. EcoReady, petrol bazlı yağı azaltmak için soya fasulyesi yağı, çöp sahasına giden atıkları azaltmak için yüksek kaliteli pirinç kabuğu külü silika ve sürdürülebilir kaynaklı doğal kauçukla tasarlandı.

Şirket, 2023'te Küresel Sürdürülebilir Doğal Kauçuk Platformu ile yaptığı çalışmalarla, Endonezya'da yaklaşık 5 bin çiftçiye tarımsal uygulamalarını geliştirmelerine yardımcı olmak için eğitim veren bir Yetenek Geliştirme Projesi'nin finanse edilmesine yardımcı oldu.