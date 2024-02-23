Goodyear, Eagle Sport ailesini Eagle Sport 2 UHP ve Eagle Sport 2 SUV ile genişletiyor

Yayınlanma: 23.02.2024 - 17:25

Güncelleme: 23.02.2024 - 17:25

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Goodyear'ın, Eagle Sport serisi, Eagle Sport 2 UHP ve Eagle Sport 2 SUV ile genişliyor. Goodyear, yenilikçi teknolojiler ve üstün performansıyla bilinen Eagle Sport serisinin üstün performanslı iki yeni üyesi Eagle Sport 2 UHP ve Eagle Sport 2 SUV'u tanıttı.

Goodyear’ın, Eagle Sport serisine dahil ettiği yeni üyesi Eagle Sport 2 UHP, lastiğin dayanıklılığını artıran güçlendirilmiş sırt hamuru sayesinde sunduğu uzun ömürlü performansın yanı sıra, ıslak ve kuru zeminde üstün yol tutuş ve frenleme performansıyla da öne çıkıyor.

SUV KULLANICILARINA ÖZEL

Goodyear'ın SUV segmenti için özel olarak geliştirdiği Eagle Sport 2 SUV uzun ömürlü yüksek performanslı sürüş deneyimi sunuyor.

Silika katkılı sırt hamuru sayesinde yol tutuşunu geliştirecek şekilde tasarlanan Eagle Sport 2 SUV gelişmiş teknolojisi ve ıslak zeminde frenleme performansıyla da öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear Tüketici Lastikleri Direktörü Ertan San, genişletilmiş ürün gamının olağanüstü bir sürüş deneyimi sunacağından emin olduklarını belirterek, ''Goodyear Eagle Sport lastik ailemizin, Goodyear'ın bilinen ödüllü performansını daha fazla sürücüye sunacak olmasından gurur duyuyoruz. Sürücüler düşünülerek tasarlanan Eagle Sport 2 UHP ve Eagle Sport 2 SUV, onların konfor, performans ve yakıt verimliliği taleplerini karşılamayı amaçlıyor'' ifadelerini kullandı.

Goodyear Türkiye Genel Müdürü Marwa Khairalla da ''Şirketin 125 yılı aşkın lastik inovasyonunu; gelişen araç parkı ve tüketici beklentileriyle eşleştiren iki yeni ürün serisi Eagle Sport 2 UHP ve Eagle Sport 2 SUV, Goodyear'ın üstün sürüş deneyimleri sunma taahhüdünün bir devamıdır'' bilgisini paylaştı.