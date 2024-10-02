Goodyear UltraGrip Performance 3, ADAC test birincisi seçildi: SUV segmentinin en iyisi!

Yayınlanma: 02.10.2024 - 17:40

Güncelleme: 02.10.2024 - 17:40

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Goodyear UltraGrip Performance 3, kompakt SUV segmentinde test edilen 16 rakip kış lastiği arasında en yüksek 'iyi' dereceyi alarak, ADAC'ın en son kış lastiği testinin galibi oldu.

Avrupa'nın en büyük otomobil derneği ADAC, Avusturya'dan ÖAMTC ve İsviçre'den TCS ile işbirliği yaparak gerçekleştirdiği bu testte, lastiklerin kar, ıslak ve kuru zeminlerdeki güvenlik ve performanslarının yanı sıra çevresel etkilerini de değerlendirdi. Test, popüler 215/55R17 UltraGrip Performance 3 ile donatılmış bir Volkswagen T-Roc ile gerçekleştirildi.

Test raporunda, Goodyear UltraGrip Performance 3, kuru, ıslak ve kış koşullarında güvenli ve hassas sürüş özellikleriyle dikkati çekti. Lastik, çok yüksek tahmini kilometre performansı, düşük aşınma ve kayda değer bir zayıflık olmadan verimlilik sunarak öne çıktı. Tüm test kriterlerinde gösterdiği üstün performans, en yüksek genel puanı kazandırdı.

VOLKSWAGEN GOLF'TE DE TEST EDİLDİ

Optimum kış sürüşü için geliştirilen Goodyear UltraGrip Performance 3, Snow Protect ve Wet Grip+ Teknolojisi gibi sınıfının lideri yeniliklerle, kış sezonunda kavrama ve kontrolü en üst düzeye çıkarıyor.

Goodyear, kompakt otomobil kategorisindeki başarısını da sürdürerek, UltraGrip Performance 3 ile Volkswagen Golf üzerinde test edilen 205/55R16 ebadında ikinci sırada yer aldı ve yine 'iyi' derece elde etti.

Test uzmanları, lastiğin performansını överek 'kuru yollarda yüksek hassasiyet' sunmasının yanı sıra 'ıslak ve kış koşullarında güvenli ve dengeli yol tutuşu' sağlayan tasarımını vurguladı. Ayrıca, lastik 'yüksek kilometre performansı, düşük aşınma, düşük yakıt tüketimi ve hafiflik' özellikleriyle de öne çıktı.