Goodyear, yeni Eqmax ve Eqmax Ultra lastik serilerini tanıttı: 'Geleceğe yönelik tasarlandı'

Yayınlanma: 28.09.2024 - 13:32

Güncelleme: 28.09.2024 - 13:32

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni lastikler, taşımacılık sektörünün artan taleplerine göre tasarlandı. Sürdürülebilir malzemeler, yakıt verimliliği ve çok yönlülük özellikleri ile uzun yol taşımacılık ve bölgesel taşımacılık için geniş bir uygulama yelpazesi sunuyor.

Goodyear'ın Eqmax ve Eqmax Ultra lastikleri, taşımacılık hizmeti sunan lojistik filolarının hem sürdürülebilirlik hem de performans ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirildi. Endüstri düzenlemelerinin emisyon standartlarını sıkılaştırdığı bu dönemde, yeni ürünler ve çözümler büyük bir gereklilik haline geldi.

Farklı ebatlara sahip Eqmax ve Eqmax Ultra serisindeki lastikler, yüzde 55'e kadar sürdürülebilir malzemeler içeriyor. Bu malzemeler arasında Pirinç Kabuğu Külü (RHA) bazlı silika da bulunuyor. Gelişmiş bileşikler, önceki modellere kıyasla yüzde 20'ye kadar daha iyi kilometre performansı ve yüzde 6'ya kadar daha düşük yuvarlanma direnci sağlıyor. Yüksek aşınma dirençli bu bileşikler, kilometre performansını artırarak uzun ömürlü dayanıklılık ve yakıt verimliliği sunuyor.

UZUN SÜRELİ DAYANIKLILIK

Lastik sırtı iyileştirmelerini tamamlayan silika içeren yeni karkas bileşikleri, düşük ısı oluşumu ve azalmış yuvarlanma direnci sağlayarak uzun süreli dayanıklılığı artırıyor. Bu yenilikler, Eqmax ve Eqmax Ultra lastiklerinin uzun süre boyunca güvenilir ve maliyet etkin performans sunmasına olanak tanırken, böylece filo operatörleri için değerli bir seçenek haline gelmesini sağlıyor.

Goodyear Eqmax ve Eqmax Ultra lastikleri, Fuelmax Endurance ve Fuelmax Performance serilerinin temel özelliklerini taşıyor ve yüksek profil derinliğiyle çekişi artırıyor. Ayrıca, yeni lastik serisi ön aks lastiklerinin dayanıklılığını artırarak hasar ve düzensiz aşınma riskini azaltıyor. Eqmax T Ultra treyler lastikleri ise, tüm hava koşullarında yol tutuşunu ve frenleme performansını iyileştiren yeni sırt tasarımı sunuyor.

Eqmax ve Eqmax Ultra lastikleri, elektrikli sürüşe hazır olarak tasarlandı. Bu durum, dizel, gazlı, elektrikli ve hidrojenli araçlar dahil olmak üzere çeşitli aktarma organlarıyla uyumlu oldukları anlamına geliyor. Elektrikli araçların menzilini optimize etmeye yardımcı olan bu lastikler, her tür araç için sağlam performans sunuyor. Ayrıca bu lastikler, RFID etiketleri ile donatıldı. Bu etiketler, lastiklerin bulut ağlarıyla iletişim kurmasını sağlayarak lastik akışı yönetimini kolaylaştırıyor ve filo yönetimini geliştiriyor.

'GELECEĞE YÖNELİK TASARLANDI'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear EMEA Ticari Başkan Yardımcısı Xavier Fraipont, ''Goodyear Eqmax ve Eqmax Ultra lastikleri, müşterilerimizi sürdürülebilirlik yolculuklarında desteklemeye ve ürün performansımızı artırmaya olan bağlılığımızı gösteriyor. Bu lastikler, sadece bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğe yönelik de tasarlandı ve geniş bir uygulama yelpazesi sunuyor'' ifadelerini kullandı.