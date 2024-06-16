Goodyear'den 'üretime ara verilmesine ilişkin' basın açıklaması yapıldı!

Goodyear Türkiye, stok ayarlaması nedeniyle İzmit fabrikasındaki faaliyetlerini 3 Haziran - 3 Temmuz arasında geçici olarak askıya aldı.

AA
Yayınlanma: 16.06.2024 - 11:22
Goodyear'den 'üretime ara verilmesine ilişkin' basın açıklaması yapıldı!
Abone Ol google-news

Goodyear'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında şunlar kaydedildi:

''Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17 Nisan 2024 tarihli kararı uyarınca, İzmit fabrikamızda stok ayarlaması amacıyla 3 Haziran 2024 ile 3 Temmuz 2024 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilmesine karar verilmiştir.''


goodyear haberleri otomobil haberleri otomotiv haberleri oto lastik haberleri

İlgili Haberler

Yeni Ford Kuga satışa sunuldu: İşte fiyatı ve teknik özellikleri

Yeni Ford Kuga satışa sunuldu: İşte fiyatı ve teknik özellikleri
Klasik otomobil yarışına Alfa Romeo damga vurdu: Tam 400 model...

Klasik otomobil yarışına Alfa Romeo damga vurdu: Tam 400 model...
Ege Denizi'nden çıkan plastikler Hyundai otomobillerinde kullanılacak

Ege Denizi'nden çıkan plastikler Hyundai otomobillerinde kullanılacak
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler