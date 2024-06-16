Goodyear'den 'üretime ara verilmesine ilişkin' basın açıklaması yapıldı!
Goodyear Türkiye, stok ayarlaması nedeniyle İzmit fabrikasındaki faaliyetlerini 3 Haziran - 3 Temmuz arasında geçici olarak askıya aldı.
Goodyear'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında şunlar kaydedildi:
''Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17 Nisan 2024 tarihli kararı uyarınca, İzmit fabrikamızda stok ayarlaması amacıyla 3 Haziran 2024 ile 3 Temmuz 2024 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilmesine karar verilmiştir.''
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