Goodyear'den yaz kampanyası: 30 Haziran son tarih...

Yayınlanma: 06.06.2024 - 09:41

Güncelleme: 06.06.2024 - 09:41

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Goodyear Yaz Servis Kampanyası'ndan binek araçlar, SUV'lar (4x4) veya belirli hafif ticari araçlar için 17 inç ve üzeri Goodyear markalı yaz lastiklerinden tek seferde 4 adet satın alanlar yararlanabilecek.

Katılımcılar, 17 inç lastikler için 800 lira, 18 inç lastikler için 1000 lira ve 19-22 inç lastikler için ise 1.200 lira değerinde servis çeki kazanacak.

Kampanya, 30 Haziran'a kadar Goodyear bayilerinde ve satış noktalarında geçerli olacak.

Goodyear Servis Çeki, rot-balans, sökme-takma, montaj, lastik oteli, lastik değişimi, nitrojen, hava, jant düzeltme gibi lastik servis hizmetlerinin yanı sıra yağ ve filtre değişimi, fren sistemi kontrolü ve bakımı, akü değişimi, silecek değişimi, ön takım onarımı, klima gazı dolumu - cam tamiri gibi araç bakım hizmetleri için geçerli.

Goodyear'dan kampanya koşullarına uygun lastik alımı yapan tüketicilerin markanın internet adresinden veya SMS ile mesaj göndererek katılım koşullarını yerine getirmeleri ve aktivasyon formundaki adımları izleyerek istenen bilgileri doldurarak başvuruda bulunmaları yeterli.

Sadece doğru bakımla sürücüler birinci sınıf lastiklerinden en iyi şekilde yararlanabilir ve hatta uzun vadede tasarruf edebiliyor. Araç kullanıcılarının lastikleri düzenli olarak hasar açısından incelemesi ve gerekli minimum yasal diş derinliğini karşıladıklarından emin olunması gerekiyor. Aşınmış lastikler, suyu tahliye etmek için tasarlanmış dişlerinin aşınması nedeniyle özellikle ıslak koşullarda ciddi risk taşıyor.

Dişlerin kaybolması, lastiklerin yolla olan temasını azaltarak kayma ve kontrol kaybı olasılığını artırmakta. Bu durum, sürüş güvenliğini tehlikeye atar ve kaza riskini önemli ölçüde yükseltiyor. Islak zeminlerde güvenli bir sürüş için lastiklerin diş derinliğinin yeterli olması kritik öneme sahiptir. Basınç kontrolleri ayda bir kez yapılmalı. Az şişirilmiş lastikler sadece aracınızın daha fazla yakıt kullanmasına neden olmakla kalmaz, aynı zamanda aşınmayı artırır ve aşırı durumlarda lastik arızasına neden olur. Lastik basıncı konusunda üreticinin talimatlarına uyulması gerekiyor.

Goodyear, ilkbaharda sıcaklıklar yükseldiğinde sürücülerin araçları için yaz donanımına geçmelerini öneriyor. Gerçekleştirilen son testler, kış lastikleriyle 15°C'de 80 km/s hızda ıslak zeminde fren yapmanın, yaz lastiklerine kıyasla yaklaşık iki metre ekstra fren mesafesi yaptığını kanıtlıyor. Ayrıca Alman ADAC, artan kaza riski nedeniyle yaz sıcaklıklarında kış lastiklerinin yaz lastikleriyle değiştirilmesi gerektiğini belirtiyor.