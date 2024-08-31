Goodyear'ın dört mevsim lastiğine ADAC'tan ödül

Yayınlanma: 31.08.2024 - 17:05

Güncelleme: 31.08.2024 - 17:05

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Goodyear Vector 4Seasons Gen-3, ADAC tarafından yapılan ve sonuçları açıklanan testlerde, 16 inç dört mevsim lastik testini kazanarak 'iyi' puanla derecelendirildi.

ADAC, Avusturya ve İsviçre'deki eş değer kuruluşlar olan ÖAMTC ve TCS ile işbirliği yaparak 16 farklı dört mevsim lastiğini test etti.

Lastiklerin karlı, ıslak ve kuru şartlarda güvenlik ve çevresel denge açısından değerlendirildiği testlerde, 205/55 R16 ebatlı lastiklerin yer aldığı Volkswagen Golf modeli kullanıldı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Goodyear'ın dört mevsim lastiğini birinciliğe layık gören ADAC test uzmanları, lastiğin 'herhangi bir alanda göze çarpan zayıflıkları' olmayan 'dengeli' bir lastik olduğunu belirtirken, ıslak ve kış koşullarındaki yollarda sağladığı iyi sonuçlara dikkat çekti.

Vector 4Seasons Gen-3, 67 bin kilometreye ulaşarak kilometre performansı açısından testte en kötü performans gösteren adaydan yüzde 45,6 daha fazla performans sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear EMEA Bölge Teknoloji Direktörü Ben Glesener, Goodyear'ın testlerde sürekli takdir görmesinin, öncü teknolojilerini sürekli geliştirdiklerinin bir kanıtı olduğunu belirtti.

Glesener, ''Vector 4Seasons Gen-3'ün ADAC'ın genel 'iyi' derecesini elde eden ilk dört mevsim lastiği olmasından ve kuru, ıslak ve karlı zeminlerde olağanüstü kilometre performansı ile yeteneklerinin altını çizmesinden özellikle gurur duyuyoruz'' ifadelerini kullandı.