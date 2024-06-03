GSR II uyumsuz araç stoklarının 7 Temmuz’a kadar eritilme süreci başladı: İndirimler tam gaz

Yayınlanma: 03.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.06.2024 - 04:00

Avrupa Birliği’nin 27 Kasım 2019 tarihinde açıkladığı ve 7 Temmuz’da devreye girecek olan GSR II regülasyonunun uygulama şartlarında henüz bir değişiklik yapılmazken elinde bu regülasyona uygun olmayan stokları bulunan markalarda indirim rüzgârı esiyor. Bu regülasyonla ilgili Türkiye’de yayımlanan yönetmelik GSR II regülasyonunda belirtilen donanımlara sahip olmayan araçların 7 Temmuz’dan itibaren satılamayacağını söylüyor.

Markalar 2023 yılında yaptıkları satışların yüzde 10’u kadar GSR II uyumlu olmayan otomobili satabilecek. Yönetmeliğe göre ticari araçlarda bu oran yüzde 30 olarak uygulanacak. Ancak bazı markalar bu yönetmelik öncesinde verdikleri üretim siparişleri nedeniyle yüksek stokla bu yönetmeliğe yakalandı. Marka yöneticileri bir otomobilin yetkili satıcıya ulaşıncaya kadar 4-5 aylık bir süreç geçtiğini ve yönetmeliğin çok geç açıklandığını söylüyor. Bayiler de ellerinde yüklü stoklar olduğunu, markaların stok ve satış baskısı kurduğundan şikâyetçi.

Bu arada tüketiciler de pandemi döneminde bayilerin aksesuar zorlamaları, liste fiyatının üzerinde fiyat talepleri gibi konulardan dolayı bayilere ateş püskürüyor. Otomobil ve özellikle hafif ticari araç satışlarında talebin düşme eğiliminde olması nedeniyle markalar Mayıs’ta kampanyalara hız vermişti. Şimdi de GSR II uyumsuz araç stoklarının 7 Temmuz’a kadar eritilmesi için indirimler başladı. Bazı modellerde 300 bin TL’yi aşan indirimler söz konusu. Bu indirimlerin bir kısmı markalar tarafından yapılıyor. Bayilerse ellerindeki stok yüküne göre indirimleri artırmaya başladı.

DEĞİŞİM BEKLENMİYOR

GSR II regülasyonu tüketicilerin daha güvenli araçlar kullanmasını sağlayacak. Acil durum frenleme asistanı, sürücü yorgunluk algılama sistemi, alkol kilidi ön hazırlığı, ve diğer birçok özellik tüm otomobillerde standart donanımda sunulacak. Bu donanımların birçoğunu zaten standart olarak sunan modellerde önemli bir fiyat değişikliği beklenmezken uygun fiyatlı ve düşük donanımlı modellerin fiyatlarında artışlar yaşanacağı kesin. Bu artışların vergisiz fiyatta ortalama 400-800 Avro civarında olacağı ve vergili fiyatta 60 bin TL’nin üzerinde olacağı belirtiliyor. Tabii bu fiyat artışları markadan markaya farklılıklar gösterebilir.