Her 10 sürücüden 7'si bu hatayı yapıyor! Kibarlık yapayım derken ya kaza ya trafik sıkışıklığı...

Yayınlanma: 23.08.2024 - 12:38

Güncelleme: 23.08.2024 - 12:38

Karayolları Yönetmeliği'nin aksi yöndeki talimatlarına rağmen çoğu sürücü “kaba görünmemek için” mümkün olan en kısa sürede trafikte birleşiyor.

Tatil trafiği genellikle duraklamalara ve sıkışıklıklara neden olur, ancak yeni veriler, dönüşte birleşme söz konusu olduğunda sürücülerin Otoyol kurallarına uymamasının işlere yardımcı olmadığını gösteriyor.

Bayi ağı Dick Lovett tarafından yapılan bir araştırmaya göre, sürücülerin onda yedisi (yüzde 68) “dönüşte birleşme” işareti görür görmez hemen kapanan şeritten çıkıyor ve bunun ana nedenlerinden biri “nezaket”.

Ancak, sürücülerin yüzde 69'u bunu yapmanın kabalık olduğunu düşünse de Otoyol Kuralları sürücülerin şerit değiştirmeden önce son birleşme noktasına kadar beklemeleri gerektiğini belirtmektedir. Otoyol Kurallarına uymaya çalışsanız bile, görüşülen 500 sürücünün yaklaşık üçte biri (yüzde 33) son dakikada şerit değiştirdiklerinde diğer sürücülerin şeritlerine girmesini aktif olarak engellemeye çalıştıklarını söyledikleri için birleşmekte zorlanabiliyor.

KABALIK ENDİŞESİ

Sürücüler yol daralması ve/veya şeridin ileride kapanacağı işareti ile başta sol şeride geç işareti olmak üzere şerit değiştirilmesi gerektiğini gösteren karayolu işaret levhalarını fark ettikten sonra bu daralmanın sonunda şerit değiştirmenin kabalık olarak algılanabileceği ihtimali üzerine hareketini bir anda sert şekilde yavaşlamak veya agresif birtakım manevralar etkisi ile hem trafik kazalarına sebebiyet verebiliyor hem de trafik sıkışıklığına neden olabiliyor. Doğru olan ise akışa uyacak şekilde acele etmeyip şerit değiştirilmesi mümkün olan yol boyunca harekete devam ederek en uygun şartta bu geçişi yapmaktır.

'SIKIŞIK ŞERİDİN YANINDA AÇIK ŞERİT!'

Auto Express'e konuşan yol güvenliği yardım kuruluşu IAM RoadSmart'ın politika ve standartlar danışmanı Neil Grieg şunları söyledi:

“Ne yazık ki birleştirme, gereksiz beklemeler ve trafik sıkışıklığına yönelik çözümün bir parçası olmaktan ziyade İngiliz yollarında bir çatışma ve stres kaynağı olmaya devam ediyor. 'Her iki şeridi de kullanın' ya da bir diyagramla 'şimdi birleşin' diyen bir tabela ile tartışamazsınız. Hiçbir şey, biraz gelişmiş sürücü düşüncesiyle daha fazla aracın yol çalışmalarından sorunsuz ve daha hızlı bir şekilde geçmesini sağlayabilecekken, sıkışık bir şeridin yanında açık bir şeritten daha sinir bozucu olamaz.”

Bu haber, sürücülerin neredeyse yarısının en son Karayolları Kanunu güncellemesiyle getirilen yollardaki 'sorumluluk hiyerarşisinden' habersiz olduğunu keşfetmesinin ardından geldi.