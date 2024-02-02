Hidrojen yakıtlı 8 model geliyor: Seri üretim başladı! 500 km menzil açıklandı...

Yayınlanma: 02.02.2024 - 13:28

Güncelleme: 02.02.2024 - 13:28

Stellantis halihazırda orta boy H2 taşıyıcıları ile piyasadaydı. Grup şimdi portföyüne büyük hidrojen minibüslerini de ekliyor. Orta boy minibüsler için ikinci nesil yakıt hücresi sistemi, gelecekte 400 kilometreye kadar menzil ve dört dakikadan daha kısa bir yakıt ikmali süresi sağlayacak. Stellantis'e göre, büyük minibüsler 500 kilometreye kadar menzile ve beş dakikalık yakıt ikmali süresine sahip olacak.

Grup şimdilik orta ve büyük ölçekli kamyonetlerin sekiz yakıt hücreli versiyonunu piyasaya sürüyor. Bunlar Citroen e-Jumpy ve e-Jumper, Fiat Professional E-Scudo ve E-Ducato, Opel Vivaro ve Movano ile Peugeot E-Expert ve E-Boxer.

Üretici, Fransa ve Polonya'daki tesislerdeki üretimin ne kadar yüksek olacağı konusunda yorum yapmıyor. Orta ve büyük ölçekli dört kardeş modelin her birinde büyük ölçüde aynı olması muhtemel olan gerçek tahrik sistemi hakkında da henüz hiçbir ayrıntı yok. Ancak hidrojen versiyonlarının Stellantis'in ekim ayında duyurduğu revize edilmiş model versiyonlarını temel alacağı açık.

'HİDROJEN TEKNOLOJİSİNDEKİ LİDERLİĞİMİZ'

Stellantis'in Hidrojen Yakıt Hücreli Araç Geliştirmeden Sorumlu Teknoloji Direktörü Jean-Michel Billig konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Hidrojen yakıt hücreli orta boy kamyonetleri üretim hatlarımıza getirme ve yakıt hücreli büyük kamyonetleri üretim hatlarımıza ekleme eylemi, en son hidrojen teknolojisindeki liderliğimizi sürdürme ve bunu en talepkar müşterilerimize sunma konusundaki kararlılığımızın bir kanıtıdır. Mühendislik ve operasyonel ekiplerimizin becerileri ve adanmışlığı, Dare Forward 2030'un hedeflerini takip ederken ve sıfır emisyonlu ticari araç segmentindeki liderliğimizi sürdürürken çok önemlidir."

Stellantis'in ticari araç üretim faaliyetleri küçük kamyonetler için Mangualde (Portekiz), Vigo (İspanya) ve Ellesmere Port (İngiltere) tesislerinde yapılıyor. Orta kamyonetler için Hordain (Fransa) ve Luton (İngiltere) tesislerinde üretim yapılırken büyük kamyonetler içinse Atessa (İtalya) ve Gliwice (Polonya) tesisleri hizmet veriyor.

Stellantis, orta ve büyük ölçekli yakıt hücreli minibüslerin Fransa'nın Hordain ve Polonya'nın Gliwice kentlerindeki tesislerinde üretmeye başlayacağını da paylaştı.

ORTA BOY MODELLER

Stellantis, ekim ayında ayrıca dört orta boy kamyonet Opel Vivaro, Citroen Jumpy, Fiat Scudo ve Peugeot Expert'e tamamen yenilenmiş bir tasarıma ek olarak üç hidrojen tankı ve 400 kilometreye kadar menzile sahip bir yakıt hücresi versiyonu verileceği belirtilmişti. Ayrıca, dörtlünün iç mekânında on inçlik sürücü ekranına ve eskisinden daha fazla saklama alanına sahip yeni bir kokpit bulunduğu da açıklandı.

BÜYÜK BOY MODELLER

Büyük Fiat Ducato, Opel Movano, Citroen Jumper ve Peugeot Boxer minibüsleri göz önünde bulunduran Stellantis, üç ay önce hidrojen tahrikinin uyarlanmış bir versiyonunun 2024 ortasından itibaren bu modellerde 500 kilometreye kadar yukarıda belirtilen menzil ile sunulacağını duyurdu.

Daha önce olduğu gibi, büyük minibüsler dört uzunluk ve üç yükseklikte sunulacak. Portföy, gelecekte teslimat hizmetleri için özel bir teslimat versiyonu da dahil olmak üzere yedi gövde versiyonundan oluşmaktadır