Honda’dan dünyada bir ilk: Electronic Clutch teknolojisi ile geliyor

Yayınlanma: 07.11.2023 - 17:46

Güncelleme: 07.11.2023 - 17:46

Honda, yeni motosiklet modellerini EICMA 2023'te tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda, İtalya’nın Milano kentinde 7-12 Kasım'da gerçekleşen dünyanın önde gelen motosiklet fuarlarından EICMA 2023’te yerini aldı.

Genişleyen ürün gamındaki yeni modellerini sergileyen Honda, EICMA’da Honda mühendisliği ile geliştirilen Electronic Clutch teknolojisine sahip ilk modeller olan CB650R ve CBR650R’ı sergiledi.

Birçok yeni model ve iyileştirilen efsane modelleri ile fuarda yer alan Honda, bunların yanı sıra ilk elektrikli scooter modeli olan SC e: Concept ile de ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Tamamı Euro 5 düzenlemelerine uygun yeni modelleri ile Honda motosikletler fuara damgasını vurdu.

HONDA’DAN DÜNYADA BİR İLK

Honda mühendisliği imzasını taşıyan E-Clutch; hızlı vites değiştiricilerin, manuel debriyajların ve DCT (Çift Kavramalı Şanzıman) teknolojisinin birleşimi olarak geliştirildi. E-Clutch, tüm seviyelerdeki motosiklet kullanıcılarının sürüşlerini daha keyifli ve heyecanlı hale getirmek için tasarlandı.

Honda E-Clutch teknolojisi, vites kutusunu yukarı veya aşağı kaydırmak için debriyaj kolunu kullanma ihtiyacını ortadan kaldırırken sürücünün, vites değiştirme pedalını kullanmasını yeterli hale getiriyor. Motosikletin kalkışı ve duruşu için debriyaj koluna gerek duymayan Honda E-Clutch, motor çalıştırıldığı an devreye giriyor. Sürücü tarafından kullanımının tercih edilmemesi durumunda gösterge paneli üzerinden kapatılarak debriyaj kolu normal şekilde kullanılabiliyor. Honda’nın 2024 itibarıyla birçok modelinde bu özelliğin yer alması planlanıyor. E-Clutch özelliğine sahip ilk Honda modelleri olan CB650R ve CBR650R, EICMA 2023’te ilk kez sergilendi.

Honda’nın dört silindirli orta boy naked modelleri CB650R ve CBR650R yenilendi.

HONDA CB650R

Neo Sports Cafe tasarıma sahip CB650R modelinin çizgileri daha kıvrımlı ve dinamik şekilde geliştirildi. Yeni eğimli LED ön far tasarımı ile dikkati çeken model, yeni radyatör kaplamaları ve arka lambayla tamamlanan daha keskin görünümüyle öne çıkıyor.

HONDA CBR650R

CBR650R modelinin de yeniden tasarlanan çift LED farları, güncellenen üst ve alt kaplamaları kaslı görünümünü zarif çizgilerle birleştirerek modelin saf sportif çekiciliğini güçlendiriyor. Her iki modelde de sürücülerin güneşli günlerde ekranı rahatça okuyabilmesi için tasarlanan yeni 5 inçlik tam renkli TFT ekran ve Honda RoadSync bağlantısı bulunuyor.

HONDA NX500

Honda’nın ikonik 'NX' kavramı, motosiklet ürün gamına yeni NX500 modeli ile geri dönüyor. 'NewX-over' anlamına gelen NX500, zor yol şartlarından uzun mesafeli maceralara kadar tüm sürüş koşullarında keyifli bir yolculuk için tasarlandı.

EICMA’da ilk kez motosiklet severlerin beğenisine sunulan model, halihazırda Honda ürün gamında yer alan CB500X modelini esas alarak yenilendi. Güncellenen NX500’de teknik özellik ve performans iyileştirmeleri yapıldı. Yeni alüminyum jantların da etkisi ile ağırlığı 196 kilograma inen modelin, yol tutuş dinamikleri ve hissi artırıldı. Yakıt enjeksiyon ayarı sayesinde daha keskin bir hızlanma performansı ortaya koyan NX500’de 5 inçlik TFT ekran, Honda RoadSync bağlantısı ve HSTC (Honda Seçilebilir Tork Kontrolü) gibi güncel teknolojiler öne çıkıyor.

AFRICA TWIN VE AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS

Zengin ürün gamını EICMA’da sergileyen Honda’nın yenilenmesi heyecanla beklenen CRF1100L Africa Twin ve Adventure Sports versiyonu da ilk kez fuarda yer aldı.

CRF1100L Africa Twin, ilk defa Showa Elektronik Donanımlı Sürüş Ayarı (Showa EERA™) seçeneği ile yollara çıkmaya hazırlanıyor. Bu sürüş ayarı sayesinde hem tüm sürüş koşullarında optimize edilmiş sönümleme hem de 6,5 inç dokunmatik ekran üzerinden arka yay yük ayarını hareket halindeyken değiştirme olanağı sağlanıyor. Her iki modelde de yapılan iyileştirmeler ile 750 d/d maksimum torka daha erken ulaşılırken; aynı zamanda yüzde 7 daha yüksek tork kullanıma sunuluyor.

Yenilenen DCT (Çift Kavramalı Şanzıman), güçlenen motor performansına uyum sağlamak için vites geçişlerindeki doğal hissi artırarak sürüş keyfini bir adım öteye taşıyor. Maceraperest sürücülerin konforu için daha kolay onarılan şambrelsiz lastikler, önceki versiyonlara göre daha büyük 5 yönlü ayarlanabilir ekran, daha geniş ön granaj ve kalın dolgulu koltuk ile işlevsel bir motosiklet sürüşü sunuluyor.

ELEKTRİKLİ HONDA MOTOSİKLET

Honda’nın karbon nötr hedefine yönelik adımlarından biri olan EM1 e: elektrikli mopedin Avrupa pazarında satışa sunulmasının ardından, ilk elektrikli scooter modelinin konsept versiyonu olan SC e: Concept de EICMA’da ilk kez tanıtıldı. İki adet değiştirilebilir Honda Mobil Güç Paketi e: (MPP) ile donatılan model; modern tasarım çizgileri, düz zemini ve geniş selesiyle şehir içinde hem sessiz hem emisyonsuz kullanım için geliştirildi. İsmini scooterdan alan SC e: Concept’in ev tipi şarj ile uyumlu seri üretim versiyonunun 2025 yılına kadar yollara çıkması planlanıyor.