Hyundai Assan Kocaeli'de 10 bin fidan dikti

Yayınlanma: 24.12.2024 - 11:52

Güncelleme: 24.12.2024 - 11:52

Hyundai Assan, üst düzey bir otomobil deneyimi için modellerine verdiği önemi, temiz bir çevre ve güçlü gelecek adına sosyal sorumluluk projelerine de yansıtıyor.

İlk olarak 2008 yılında Kocaeli'nin Alikahya ilçesinde 2 bin adet fidanla bir hatıra ormanı kuran Hyundai Assan, 16 yıl içinde toplam 23 bin 500 adet ağaç dikerek sürdürülebilir bir gelecek adına oldukça önemli adımlar attı.

Sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanında milyarlarca dolarlık yatırımları ve projeleri bulunan Hyundai Motor Company'nin yıl sonuna kadar dünya genelinde 1 milyon ağaç dikme hedefine dahil olan Hyundai Assan bursiyerleri, gönüllü çalışanları ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) temsilcileri, yeni bir farkındalık hareketi oluşturarak Türkiye'deki ormanların sayısının artmasına önemli bir katkı sağladı.

IONIQ ORMANI

Kocaeli Umuttepe'de oluşturulan alana 10 bin fidanın dikildiği IONIQ Ormanı, gelecek nesiller için daha temiz ve yeşil bir dünya hedefine katkı sağlayacak. Hyundai'nin, biyoçeşitliliğe katkı sağlamanın yanı sıra ormansızlaşmanın önlenmesi hedefine de yardımcı olan IONIQ Ormanı, gençlerin sürdürülebilir bir geleceğe bağlılığını da destekliyor.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Hyundai Assan Başkanı Sangsu Kim ''Toplumun bir parçası olarak büyümeyi ve gelişmeyi amaçlayan bir marka olmaya devam ediyoruz. Biyoçeşitliliğe katkı ve ormansızlaşmanın önlenmesi için Türkiye'de biz de bir adım attık. Bu projeye destek veren Hyundai bursiyerlerimize ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı.