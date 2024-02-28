Hyundai i20 N satışları durduruluyor: N modelleri artık yalnızca elektrikli olacak! İşte yeni modeller...

Yayınlanma: 28.02.2024 - 15:45

Güncelleme: 28.02.2024 - 15:45

Hyundai i20 N ve i30 N'nin son örnekleri 2024 yılının sonuna kadar satışta olacak. Bundan sonra, Hyundai Ioniq 5 N'den başlayarak Avrupa'da sadece N performans etiketi altında elektrikli otomobiller olacak. Bu adımla üretici, 2025 yılına kadar Avrupa'da yüzde 100 emisyonsuz bir ürün yelpazesi ile sonuçlanacak olan model yelpazesinin elektrifikasyonunu hazırlıyor.

N performans etiketi altındaki ilk elektrikli otomobil, 2023'ün sonundan bu yana Almanya'da sipariş edilebiliyor. Hyundai Ioniq 5 N, Almanya'da 74 bin 900 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Ioniq 5'i temel almasına rağmen, sürüş açısından kendi yolunda ilerliyor.

ÇİFT MOTORLU 4 ÇEKER

Temmuz ayındaki lansmanda bildirildiği gibi, çift motorlu dört tekerlekten çekiş 478 kW'a kadar güç sağlıyor. Bu, aynı E-GMP platformuna dayanan 430 kW'lık Kia EV6 GT'den biraz daha fazla. Daha güçlü tahriklere ek olarak, revize edilmiş bir batarya da kullanılıyor. Hyundai, 448 kilometreye kadar WLTP menzili için yeterli olması gereken enerji içeriğini 84 kWh olarak belirtiyor.

Yaklaşık 75 bin Euro'luk baz fiyatıyla Ioniq 5 N, bugüne kadarki en pahalı Hyundai modellerinden biri, ancak üreticiye göre müşterilere "neredeyse tam donanımlı" olarak geliyor.

YENİ İKİ MODELE YEŞİL IŞIK

Hyundai, 2022 yılında ve N Vision 74 olmak üzere iki elektrikli N konseptini ilk kez tanıttı. İlki Ioniq 6'yı temel alıyor, 430 kW dört tekerlekten çekiş sistemine ve 77,4 kWh bataryaya sahip. Bu kombinasyon Kia EV6 GT'den zaten tanıdık geliyor.

İkinci N Vision 74 konsepti ise retro bir tasarım ve 95 kW'a kadar güç çıkışına sahip bir yakıt hücresi sistemi ile 500 kW'ın üzerinde güç çıkışına sahip bir arkadan çekiş sistemi kombinasyonunu tercih ediyor. Hidrojen tankı 4,2 kg H2 tutabilmelidir. 62,4 kWh batarya sadece yakıt hücresi için tampon depolama görevi görmüyor, aynı zamanda harici olarak da şarj edilebiliyor. Hyundai sunumda "800 voltluk hızlı şarj özelliğinden" de bahsetti.

'ÜRETİM MODELLERİNE UYGULANMAK ÜZERE...'

Her iki konsept araç da 2022 yılında sadece gösteri aracı olarak değil, o dönemde yapılan açıklamalara göre, şirketin "ileri teknolojilerinin gelecekteki üretim modellerine uygulanmak üzere test edildiği ve doğrulandığı" "laboratuvarlar" olarak kullanılmak üzere tanıtıldı.