İkinci nesil Kodiaq RS önümüzdeki mart ayında Türkiye’de satışa sunulacak: Performansın yeni tanımı

Yayınlanma: 04.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.11.2024 - 04:00

Önceki nesile göre 15 kW (20 beygir) artışla 195 kW (265 beygir) güç çıkışı sağlanırken 0-100 hızlanması ise 6.3 saniye de gerçekleşiyor. 4 çeker sistemine sahip araçta geliştirilmiş 7 ileri DSG şanzıman görev yapıyor.

RS modellerinin karakteristik özellikleri arasında olan siyah renkli dış tasarım, yeni nesil Kodiaq RS’de de devam ediyor. Crystal lightning imzalı ön ızgara, dış ayna kapakları, cam çerçevelerinin üst bölümleri, tavan rayları ve D sütunu parlak siyah renkle vurgulanıyor. Modelin rüzgâr direncini azaltan aerodinamik sportif ön tamponda yer alan parlak siyah detaylar dinamizmi vurgularken arka bölümde bulunan Skoda yazısı ve model adı da siyah rengiyle tasarımı tamamlıyor.

HAFIZA FONKSİYONU VAR

Araçta yer alan 10 inçlik sanal kokpit ve 13 inçlik multimedya sistemi standart olarak sunuluyor. Müzik keyfini multimedya deneyimiyle birleştirebilmek için ise 14 hoparlörden oluşan 725W güç çıkışı bulunan Canton ses sistemi de araçta yer alıyor. Kodiaq RS’de sunulacak RS Suite seçimi kırmızı kontrast dikişli, entegre baş dayamalı siyah delikli deri spor koltuklar içeriyor.

Ön bölümde elektrikli olarak ayarlanabilen hafıza fonksiyonu bulunan baldır destekli spor koltuklar yer alıyor. Paslanmaz çelik pedal kaplamaları ve ön kapı eşiklerinde de “Kodiaq” yazısı dikkat çekiyor. Ön ve arka akustik yan camların lamine olması iç mekândaki konforu daha iyi ses yalıtımıyla artırıyor.