Yeni Skoda Kodiaq ve Superb'ün iç mekan fotoğrafları paylaşıldı
Skoda, yenilediği Kodiaq ve Superb modellerine dair iç mekan görüntülerini paylaştı.
Skoda, yenilediği Kodiaq ve Superb modellerine dair iç mekan görüntülerini lansmandan önce paylaştı.
Henüz dış tasarıma dair paylaşımda bulunmayan markanın paylaştığı görsellerde en büyük değişikliğin vites alanında yapıldığı görüldü.
Markanın sevilen modellerinin yenilenen kabinleri dikkat çekti.
Vites kolunun direksiyonun arkasına alındığı ve bu bölgeye kablosuz şarj ünitesi yerleştirildiği görüldü.
İşte paylaşılan o fotoğraflar:
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