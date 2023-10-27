İngiltere'de onaylandı: Şarj noktalarında fiyat açıklaması artık zorunlu!

Yayınlanma: 27.10.2023 - 17:56

Güncelleme: 27.10.2023 - 17:56

İngiltere hükümeti ilk olarak temmuz ayında önerilen mevzuatı resmen onayladı. İngiliz hükümeti, elektrikli araç şarjını daha kolay ve şeffaf hale getirmek isterken yerel yönetimleri daha fazla şarj noktası kurmaya zorluyor.

İngiliz milletvekilleri, ülke genelinde kamuya açık elektrikli araç şarj noktalarındaki fiyatları karşılaştırmayı kolaylaştıran bir kararı onayladı. Buna göre şarj noktası işletmecileri, şarj maliyetini kilovat saat başına peni cinsinden ya şarj cihazının üzerinde ya da sözleşme olmadan erişilebilen ayrı bir cihaz aracılığıyla göstermek zorunda olacak.

Ayrıca, uygulamalar ve haritalar gibi belirli verilerin yanı sıra şarj hızı ve bir şarj noktasının çalışıp çalışmadığına ve kullanımının ücretsiz olup olmadığına ilişkin bilgiler de kullanıma sunulmak mecburiyetinde olacak. 7/24 yardım hattı kurulması da zorunlu tutulan bir başka konu başlığı olacak.

Teknoloji ve Karbonsuzlaştırma Bakanı Jesse Norman, yeni düzenlemeler için ''Sürücüler için elektriğe geçişi her zamankinden daha kolay hale getirecek, ekonomiyi destekleyecek ve Birleşik Krallık'ın 2035 hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak" dedi.

Düzenleme ilk olarak temmuz ayında önerildi ve büyük ölçüde Mart 2022'de açıklanan 'Elektrikli Araç Altyapı Stratejisi'ni takip ediyordu. Dönemin Başbakanı Boris Johnson, elektrikli araç şarjını fosil yakıtlı araçlara yakıt ikmalinden daha kolay ve ucuz hale getirmek istiyordu.

381 MİLYON DOLARLIK FON

Hükümet ayrıca yerel yönetimlere şarj altyapısının yaygınlaştırılmasına devam etmeleri çağrısında da bulunarak, 381 milyon dolarlık 'Yerel Elektrikli Araç Altyapısı' fonu için başvuruların artık açık olduğunu hatırlattı.

Hükümet kısa bir süre önce, içten yanmalı motorlu araçların yasaklanmasını beş yıl erteleyerek 2035'e çekmiş olmasına rağmen, önümüzdeki yıllar için daha önce tanımlanan elektrikli araç hedeflerine bağlı kalacağını açıkladı.

YÜZDE 22'LİK ELEKTRİKLİ HEDEFİ

İngiltere'deki otomobil üreticileri ocak ayından itibaren sattıkları otomobillerin en az yüzde 22'sinin yerel olarak emisyonsuz olmasını sağlamak zorunda. Kamyonetler için ise yüzde onluk bir hedef söz konusu. Kota, 2030 yılına kadar otomobiller için yüzde 80'e ve yeni kamyonetler için yüzde 70'e yükselecek. 2035 yılına kadar satılan tüm yeni araçların elektrikli olması gerekiyor.

Bu karar, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın içten yanmalı motorlu yeni araçlara yönelik satış yasağını 2030'dan 2035'e ertelemesinin ardından geldi.