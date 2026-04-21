İzmit'ten dünyaya yeni elektrikli yıldız: Türkiye'de üretilecek Hyundai Ioniq 3 sahneye çıktı!

Milano Tasarım Haftası’nda dünya prömiyerini yapan Hyundai’nin elektrikli ürün gamındaki yeni oyuncusu Ioniq 3, sadece tasarımı ve özellikleriyle değil, üretim yeriyle de Türkiye için ayrı bir önem taşıyor. Çünkü bu iddialı modelin üretim üssü İzmit olacak!

İşte yeni Hyundai Ioniq 3'ün öne çıkan özellikleri, İzmit'teki üretim planları ve Türkiye elektrikli otomobil pazarındaki kritik vergi dengelerine dair tüm ayrıntılar:

İZMİT'TEN 40'TAN FAZLA ÜLKEYE İHRAÇ EDİLECEK Hyundai Ioniq 3’ün şüphesiz en dikkat çeken yönü, markanın Kocaeli İzmit'teki Hyundai Assan fabrikasında bantlardan inecek olması. Ağustos ayında seri üretime girmesi beklenen bu modelle birlikte Hyundai, Togg'un ardından Türkiye'de elektrikli otomobil üreten ikinci marka, yabancı üreticiler arasında ise birinci marka unvanını eline alacak.

YERLİ SANAYİYE KATKI Sadece iç pazar için değil, küresel bir vizyonla üretilecek olan Ioniq 3, İzmit'ten 40'tan fazla ülkeye ihraç edilerek Türkiye'nin otomotiv ihracatına ciddi bir katma değer sağlamayı hedefliyor. Bu durum, yerli sanayi açısından da dev bir adım niteliği taşıyor.

HYUNDAİ IONİQ 3 TEKNİK VERİLERİ Geleneksel SUV algısını kıran ve markanın "Aero Hatch" (Aerodinamik Hatchback) olarak tanımladığı Ioniq 3, retro-fütüristik çizgileriyle 1974 model efsanevi Pony Coupe’ye selam gönderiyor. 4.29 metre uzunluğu ve 2.65 metrelik aks mesafesi ile sınıfının sınırlarını zorlayan geniş bir iç mekân vadediyor. Üstelik 441 litrelik çift katmanlı bagaj hacmi, kompakt bir elektrikli için oldukça cömert.

Hyundai Ioniq 3'ün teknik verilerinde ilk etapta 496 kilometrelik menzil dikkat çekiyor. İki farklı batarya ile satışa sunulacak olan modelin teknik özellikleri şöyle:

İki farklı batarya seçeneği: Standart model 42.2 kWh batarya ile 344 kilometre menzil sunarken Uzun Menzil (Long Range) versiyonu 61.0 kWh batarya ile tek şarjda 496 kilometreye kadar ulaşabiliyor.

Hızlı şarj (400v mimarisi): DC hızlı şarj altyapısı sayesinde her iki batarya seçeneği de sadece 29 dakika içinde yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa ulaşıyor.

İleri teknoloji: Avrupa pazarında bir Hyundai modelinde ilk kez kullanılacak olan Android Automotive OS (AAOS) tabanlı Pleos Connect bilgi-eğlence sistemi, iç mekânı devasa dokunmatik ekranlarla adeta bir teknoloji üssüne çeviriyor.

ÖTV AVANTAJI Pazardaki maliyet ve rekabet boyutuna bakıldığında Türkiye'de elektrikli araç satışlarının rekor kırarak toplam pazar içindeki payını yüzde 17-18 seviyelerine kadar çıkardığını görüyoruz. Ancak bu büyüme, vergi dilimlerindeki (ÖTV) hareketlilikle doğrudan şekilleniyor.

MENZİL İLE BİR ADIM ÖNDE Geçmişte elektrikli araç pazarının ana itici gücü yüzde 10 ÖTV dilimine giren araçlardı. Ardından yapılan değişiklikle yüzde 10, 40, 50 ve 60 olan oranlar; yüzde 25, 55, 65 ve 75 olarak bugünkü halini alırken yapılan satışlarda yine en büyük payı alan araçların yüzde 25 ÖTV'ye tabi olduğu görüliyor. Hyundai Ioniq 3'ün de şimdiden bu kısımda yer alacağına kesin gözüyle bakılıyor.

FARKIN AÇILMASI MUHTEMEL Ayrıca bu kısımdaki araçların büyük bölümünden daha yüksek menzil değerine sahip olmasıyla dikkat çeken modelin çıkacağı tarihe kadar olan süreçte matrah değerine yakın olan bazı modellerin de kura bağlı olarak ÖTV'de bir üst dilime tabi olması beklenenler arasında. Bu da hiç şüphesiz modelin rekabet içinde elini daha da güçlendirecektir.

YERLİ ÜRETİM AVANTAJI DEVREYE GİRİYOR İzmit üretimi Ioniq 3'ün stratejik önemi de fark yaratması beklenen bir başka konu. Çin menşeli markalara uygulanan ek gümrük vergileri ve tebliğ kısıtlamaları düşünüldüğünde Türkiye'de satılan birçok ithal elektrikli model yüzde 25 ÖTV dilimi de dahil olmak üzere rekabet avantajını kaybetme riski yaşıyor.

FİLOLAR İÇİN ÖNE ÇIKABİLİR Türkiye'de üretilecek Ioniq 3 ise gümrük vergisi dezavantajına takılmadan, doğrudan rekabetçi bir fiyatlandırma ile pazara giriş yapma şansına sahip. Yüzde 25 ÖTV diliminde konumlanması beklense dahi, "yerli üretim" olmasının getirdiği lojistik ve vergi avantajları, Ioniq 3'ü Türkiye elektrikli otomobil pazarında hem filoların hem de bireysel tüketicilerin en çok tercih edeceği modellerden biri haline getirebilir.

HYUNDAI IONIQ 3 FİYATI Avrupa'da 30 bin Euro seviyelerinin altında bir fiyatla satışa sunulması beklenen modelin Türkiye yollarına çıktığında fiyat-performans dengesiyle pazarın yeni referans noktası olması kuvvetle muhtemel. Ayrıca modelin elektrikli Hyundai Inster ile Hyundai Kona arasında bir fiyatla satışa sunulması da diğer beklentiler arasında.

HYUNDAI IONIQ 3 NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK? Hyundai Türkiye tarafından resmi sitede yapılan açıklamaya göre Ağustos ayında üretilmeye başlanacak modelin fiyatı eylül ayında duyurulacak ve bu aydan itibaren satın alınabilecek.

HYUNDAİ ELEKTRİKLİ ARAÇ FİYAT LİSTESİ Hyundai elektrikli otomobiller liste fiyatları şu şekilde:

INSTER Dynamic 71.1 kW: 1.510.000 TL

Advance 84.5 kW: 1.740.000 TL

Cross Advance 84.5 kW: 1.790.000 TL

KONA ELEKTRİK Advance 99 kW: 2.220.000 TL

IONIQ 5 125 kW Dynamic Visionroof: 2.484.602 TL

160 kW Advance: 3.490.000 TL

N 448 kW: 5.655.000 TL

IONIQ 6 111 kW Advance: 2.320.000 TL