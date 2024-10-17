İzmit'te Ferrari için üretildi! Pirelli, Cinturato P7'yi lastik serisine ekledi...

Yayınlanma: 17.10.2024 - 12:54

Güncelleme: 17.10.2024 - 12:54

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ekim ayındaki GTO Legacy Tour 2024 sırasında ilk kez yola çıkan lastik Pirelli'nin Ferrari için özel olarak geliştirdiği ürün ailesine katıldı.

Ferrari Enzo için bir süre önce geliştirilen P Zero serisinin yanı sıra F40, F50, LaFerrari ve LaFerrari Aperta gibi diğer ünlü Ferrari süper otomobilleri için halen sunulan lastikler de bu ürün ailesinde yer alıyor.

Ferrari GTO, bu sene 40. yıldönümünü kutluyor. Bu önemli dönüm noktası onuruna GTO sahipleri için Dolomit Dağları'ndan Ferrari'nin Maranello'daki merkezine uzanan özel bir tur düzenlendi. Ferrari'nin GTO modeli için Pirelli İzmit fabrikasında üretilen Pirelli Collezione ailesi kapsamında yeni geliştirilen Cinturato P7 bu tur sırasında ilk kez yollara çıktı.

Dünyanın ikonik klasik ve modern klasik otomobilleri için tasarlanan Pirelli Collezione lastik ailesi vintage görünümleri çağdaş bilgi birikimiyle buluşturuyor. Orijinal olarak 1974 Dünya Ralli Şampiyonası için geliştirilen ve 1976'da yol versiyonu sunulan Cinturato P7 ilk ultra düşük profilli lastikti. Sırt genişliğine kıyasla yenilikçi düşük yanak duvar yüksekliği sayesinde virajlarda üstün kavrama sağlayabiliyordu. Şimdi Ferrari GTO için orijinal ebatlarıyla geri dönen lastik Collezione ailesindeki tüm lastiklerde olduğu gibi vintage bir tasarımı modern malzeme ve teknolojilerle bir araya getiriyor.

Pirelli ve Ferrari işbirliği GTO geleneğini sürdüren ve aynı yıl Pirelli'nin ikonik P Zero lastiklerinin orijinal ekipman olarak kullanıldığı ilk üretim otomobili olan Ferrari F40'ın 1987'de pazara sunulmasıyla devam etti. Bu lastiklerde daha önce hiçbir yol otomobilinde görülmeyen devrim niteliğindeki 17 inç jantlar ve F40'ın 300 kilometre saat hızı aşabilmesini sağlayan ileri teknolojiler kullanılmıştı. Pirelli Collezione ailesi şimdi F40 için önde 245/40 R17 ve arkada 335/35 R17 ebatlı özel bir P Zero lastik içeriyor.

Pirelli daha sonra F40'ı izleyen ve 1995 Cenevre Otomobil Fuarında tanıtılan Ferrari F50 için önde 245/35 R18 ve arkada 335/30 R18 ebatlı özel lastiklerde P Zero Corsa System lastikleri esas aldı. 2000'li yılların başında en sportif yol ürünü olarak tanıtılan bu lastik özel yapısıyla yüksek hızda ve virajlarda maksimum devamlılık sunduğu için pistte de kullanılabiliyor.