Kawasaki'nin yeni elektrikli motosikletleri Ninja e-1 ve Z e-1 geliyor!

Yayınlanma: 28.11.2023 - 16:34

Güncelleme: 28.11.2023 - 16:34

Kawasaki Ninja e-1 ve Z e-1 2023 EICMA Milano Motosiklet Fuarı'nda sergilendi.

Şirket, Harley-Davidson ve BMW gibi diğer büyük eski motosiklet üreticilerine kıyasla daha yavaş hareket etti. Ancak Kawasaki, Japon dört büyükleri arasında Honda, Yamaha ve Suzuki'yi geride bırakarak tam boyutlu bir elektrikli motosikleti piyasaya süren ilk şirket olmayı başardı.

Kawasaki Ninja e-1 ve Z e-1, sürücülerin mevcut Kawasaki bayilerinden satın alabilecekleri ABD ve Avrupa pazarlarında yakında satışa sunulacak.

ELEKTRİKLİ KAWASAKI FİYAT

Geçtiğimiz ay, uzun zamandır beklenen fiyatlandırma ayrıntıları sonunda paylaşıldı. ABD pazarında Ninja e-1, 7 bin 599 ABD Doları fiyat etiketi ile satışa sunulacakken, 2024 Z e-1 biraz ise 7 bin 299 ABD Doları'ndan başlayacak.

Kawasaki modelleri, alışılmadık aktarma organlarına rağmen, büyük ölçüde temel aldıkları içten yanmalı motorlu modeller gibi görünüyor.

Yeni Kawasaki modelleri, piyasaya çıkan diğer elektrikli motoskiletler kadar fütüristik bir tasarıma sahip değil. Geleneksel bir Ninja gibi görünse de en büyük dezanatajları ise performansın kesinlikle çok daha sessiz olması. Elektrikli motosikletler etkileyici güç ve pist süreleri ortaya koyabilir, ancak bazı üreticiler bu performans için gerekli olan daha büyük elektrik motorları ve bataryalardan kaçınıyor. Bunun yerine daha küçük motorlar ve bataryalar Kawasaki Ninja e-1 ve Z-1 gibi motosikletlerde de yerini aldı. Bu da 125cc'ye yakın bir performansla sonuçlanıyor.

KAWASAKI NINJA E-1 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kawasaki Ninja e-1 ve Z e-1'in her ikisi de aynı 5 kW elektrik motorunu paylaşıyor ve patlamalarda 9 kW azami güç sağlıyor. Bu, tam devirde yaklaşık 12 beygir güç anlamına geliyor.

Modellerde Eco ve Yol modu olmak üzere iki sürüş modu bulunuyor. Motosikletlerde, patlama gücünü ve en yüksek hızı geçici olarak artıran bir güçlendirme düğmesi de var. Eco modu daha düşük güç kullanıyor ve 64 km/sa ile sınırlı ancak boost modunda 76 km/sa hıza ulaşabiliyor. Yol modu 88 km/h ile daha yüksek bir sabit hız sunuyor ancak 105 km/sa'e kadar da yükseltilebiliyor. Ancak E-Boost özelliği sadece 15 saniye sürüyor, bu nedenle sürücülerin sollama durumunda gücü kullanacakları aralığı iyi belirlemeleri tavsiye ediliyor.

Her iki model de toplam 3 kWh kapasite sunan bir çift çıkarılabilir 1,5 kWh batarya paketi kullanıyor.

Kawasaki, 3 kWh batarya kapasitesi ile iki motosikletin elektrikli takviye özelliğini kullanmadan Yol modunda 66 km menzile ulaşabileceğini söylüyor. Üreticiden bu menzilin hangi hızda ölçüldüğüne dair bir açıklama ise gelmedi.

Ağırlığı 11 kg olan bataryaların her biri tipik bir duvar prizinden dört saatten kısa bir sürede tamamen ya da iki saatten kısa bir sürede yüzde 20-80 arasında şarj edilebiliyor. Ayrıca motosikletlerin bataryaları sökülüp takılabiliyor. Bu sayede motorun park edildiği yerden bağımsız olarak bataryalar taşınarak başka bir yerde şarj edilebiliyor.