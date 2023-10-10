Kia ekim ayına özel fırsatlar sunuyor: 100 bin TL indirim...

Yayınlanma: 10.10.2023 - 18:09

Güncelleme: 10.10.2023 - 18:09

Kia, ekim ayına özel olarak hazırladığı kampanyalarda 100 bin TL’ye kadar indirim fırsatı sunuyor.

Kia; Stonic, Cerato, Ceed ailesi ve Sportage için ekim ayına özel olarak sunduğu kredi kampanyasında 12 aya varan vade uyguluyor.

Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren marka, ekim ayına özel seçenekeler sunuyor. Sportage, XCeed, Ceed, Ceed SW, Picanto, Stonic ve Cerato modellerinde sunduğu indirimlerle yeni bir Kia sahibi olmak isteyenleri yetkili satış noktalarına bekliyor.

KIA SPORTAGE

Ekim ayına özel hazırlanan kampanyalar kapsamında 12 ay vade avantajı sağlanan Sportage’da 100 bin TL takas indirimi de sunuyor.

KIA MODELLERİNDE İNDİRİMLER

Kia Stonic’de 100 bin TL’ye varan indirim sunarken Picanto’da 10 bin TL, Cerato’da 20 bin TL, Ceed ailesinde 30 bin TL, EV 6’da 50 bin TL ve Sorento’da 100 bin TL indirim yapıyor.