Kış lastiği hatırlatması yapıldı: Frenleme ve yol tutuş...

Yayınlanma: 04.12.2023 - 17:29

Güncelleme: 04.12.2023 - 17:29

Türkiye'de ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu devreye girerken lastik üreticisi Goodyear, sürücüleri kış lastiğinin önemi konusunda uyardı.???????

Goodyear'den yapılan açıklamaya göre, araçların yerle temas eden tek noktaları lastikler, güvenlik açısından büyük öneme sahip ve mevsim koşullarına uygun lastik kullanımı hayati önem taşıyor. Bu nedenle, kış lastikleri karlı ve buzlu zeminde meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek, yaya ve yol güvenliğini sağlamak adına son derece gerekli oluyor.

Türkiye’de yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara kış lastiği takma zorunluluğu yurt genelinde başladı. Bu kapsamda, bakanlık tarafından belirlenen özelliklere uygun kış lastikleriyle donatılmamış araçlar 1 Nisan 2024 tarihine kadar trafiğe çıkamayacak. Goodyear da bu dönemde sürücülerin dikkat etmesi gereken konuları hatırlattı.

Hava sıcaklıklarının artı 7 derecenin altına düşmesiyle birlikte kullanılması ihtiyaç haline gelen kış lastikleri farklı desen ve kauçuk bileşenleri sayesinde frenleme ve yol tutuşta en iyi performansı sağlıyor. Özel olarak formüle edilmiş sırt kauçuğundan üretilen kış lastikleri, araçların buzlu ve karlı yollarda kontrolünü sağlamaya yardımcı oluyor.

DOĞRU LASTİK SEÇİMİ

Düşük sıcaklıklarda yaz lastikleri sertleşir yol tutuş özellikleri azalır ayrıca lastik sırt desenleri karlı ve buzlu zeminlere tutunmaya uygun olacak şekilde tasarlanmaz. Bu nedenle, kış aylarında sürüş güvenliğini artırmak ve kontrolü elde tutmak için kış lastiklerini tercih etmek önemli oluyor. Kış lastikleri, düşük hava sıcaklıklarında esneklikleri ile yol tutuş ve çekiş özelliklerini koruyarak, buzlu ve karlı yollarda araç kontrolünü kolaylaştırıyor.

Goodyear doğru lastik seçiminde tüketicilere; lastiklerin güvenli sürüş ve çevre özellikleriyle ilgili bilgi veren etiketlerine dikkat etmelerini öneriyor. Lastiklerin yoğun kış şartlarına uygunluğu lastik yanağındaki ve etiket üzerindeki 3PMSF dağ kar tanesi simgesinden anlaşılabiliyor. Bunun yanında araca uygun doğru lastiği seçerken bayilere danışmaları veya bağımsız lastik testlerinin sonuçlarını incelemeleri de tavsiye ediliyor.

KIŞ LASTİĞİ SEÇİMİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear Tüketici Lastikler Direktörü Ertan San, kış lastiklerinin, soğuk hava koşullarında üst seviyede performans sergileyerek sürücülere daha güvenli bir sürüş deneyimi sunduğunu belirterek, ''Bu nedenle, şirket araç filolarında ve bireysel kullanımlarda kış lastiklerine geçiş, güvenlik odaklı bir tercihtir. Türkiye'de karayolu taşımacılığı, özellikle ticaretin kalbinin attığı bölgelerde, kış koşullarında aksamadan devam etmek isteyen filo sahipleri ve ticari araç kullanıcıları için kritik bir konu haline geliyor. Goodyear, bu bağlamda yüksek inovasyonla ürettiği kış lastikleri ile ön plana çıkıyor'' ifadelerini kullandı.

Kış lastiklerinin, lastik sırt desenindeki yoğunluğu artırılmış kılcal kanallar sayesinde optimum çekiş ve yol tutuş sağladığını vurgulayan San, ''Aynı zamanda daha uzun ve yumuşak oluklarıyla derin karda performansı da artırıyor. Bu, ticari araç kullanıcılarına kış aylarında güvenli ve kesintisiz bir ticaret yapma imkânı sunuyor'' değerlendirmesinde bulundu.

San, Türkiye'de kış lastiği kullanımındaki farkındalığın her geçen yıl arttığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

''Ticari olmayan araçlarda için zorunluluk olmasa da araç kullanıcıları kış lastiğini tercih etmeli. Ülkemizde kışın sert geçtiği bölgelerimiz var ve trafik güvenliği, kullanıcılar için hayati öneme sahip. Yalnızca yönetmelik kapsamında zorunlu tutulan sürücüler değil, tüm sürücüler hem kendi güvenlikleri, hem de trafik güvenliği için kış mevsimi koşullarında kış lastiği kullanmalı.''

ÖDÜLLÜ KIŞ LASTİKLERİ

Açıklamaya göre, Avrupa'nın önde gelen otomobil derneği ADAC'ın testlerinden başarıyla geçen Goodyear kış lastikleri, şirketin teknoloji ve inovasyon gücünü vurgulayan Ultragrip kış lastikleri ailesiyle dikkati çekiyor.

Almanya'nın saygın otomotiv yayınlarından Auto Bild, kış lastiği üretimi kategorisindeki üstün performansı nedeniyle Goodyear'ı ''Yılın Üreticisi'' ödülüne layık gördü. Dergi, Goodyear'ın elektrikli araçlar için de kullanıma uygun olan yeni kış lastiği UltraGrip Performance 3'ü, yüksek verimliliği ve sürdürülebilirliğiyle ödüllendirerek, ''Eco-Master'' ve ''Green Tire'' etiketleriyle öne çıkardı.