Kış lastikleri hayat kurtarıyor: 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda dikkat!

Yayınlanma: 25.01.2025 - 11:18

Güncelleme: 25.01.2025 - 11:18

Pirelli Türkiye Pazarlama Müdürü İpek Unaran, soruları yanıtladı. Türkiye'de ticari araçlar dışında kış lastiği kullanımı zorunlu olmasa da sürüş güvenliğini önceleyen tüketicilerin bu dönemde kış lastiklerine yöneldiğini belirtti.

Unaran, kış lastiklerinin, soğuk hava koşullarında optimum yol tutuşu sağlayarak sürücü güvenliğini artırdığının altını çizerek, ''Soğuk havalar için ideal seçim her zaman kış lastikleridir. Hem kuru hem de ıslak zeminde optimum kavrama ve daha fazla yol tutuşu sağlayan bu lastikler suda kızaklama riskini de azaltır. Özellikle 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda kış lastiklerinin kullanılması büyük önem taşıyor'' dedi.

DOĞRU LASTİK SEÇİMİ

Kış lastiği seçiminde yanağındaki sembollerin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Unaran, ''M+S sembolü özellikle zor zeminler için tasarlanan lastikleri gösterirken 3PMSF logosu (üç zirveli dağ ve kar tanesi) daha da yüksek güvenlik seviyelerini işaret ediyor. Bu logo, lastiğin en zorlu kış koşullarıyla ilişkili tüm testleri geçtiği anlamına gelir'' diye konuştu.

Unaran, kış veya dört mevsim lastiği tercihinde, aracın kullanım şeklinin yanı sıra diğer etkenlerin de değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Yoğun kullanım, yılda 25 bin kilometreden fazla mesafe kat edilmesi, güçlü ve büyük araçlar veya dağlık alanlarda sık sürüş gibi durumlarda tam kış lastiklerinin uygun olduğunu hatırlatan Unaran, ''Çoğunlukla şehir içi sürüşlerde ve küçük otomobiller, kompakt SUV'lar gibi daha küçük araçlarda dört mevsim lastikler kullanılabilir'' ifadelerini kullandı.

Unaran, kış mevsiminin sert geçtiği bölgelerde sürücülerin yaz ve kış lastikleri arasında geçiş yapmasının daha doğru bir tercih olacağını dile getirerek, lastik seçimi yaparken ürünlerin testlerdeki başarılarının da dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Doğru sürüş tarzının kış lastiklerinin etkisini artırdığına işaret eden Unaran, sürücülere şu önerilerde bulundu:

''Karda patinaja neden olabilecek sert hızlanmalardan kaçınılmalı, frenleme ihtiyacı minimuma indirilerek motor freni tercih edilmeli. Öndeki araca çarpmamak için sağlıklı bir frenleme mesafesini korumak da her zamankinden daha önemli. Özellikle kar temizleme araçlarının karı yol kenarlarına yığdığı dikkate alınarak mümkünse çapraz park etmek de daha iyi olur.''

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA LASTİK SEÇİMİ

Unaran, kış lastiği seçerken sürüş güvenliğinin üst düzeyde olduğu lastiklerin tüketici tercihlerini etkileyen en önemli faktör olduğunu söyledi.

Elektrikli araç kullanıcıları için de önerilerde bulunan Unaran, kış aylarında batarya ömrünün azaldığına dikkat çekerek, düşük dönme direncine sahip lastiklerin bu araçlar için uygun olduğunu söyledi.