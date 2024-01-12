Koçfinans ve ikinciyeni.com güçlerini birleştirdi

Yayınlanma: 12.01.2024 - 08:50

Güncelleme: 12.01.2024 - 08:50

29 yıldır müşterilerine bireysel ve kurumsal kredi çözümleri sunan Koçfinans; sıfır ve ikinci el araçlardan, binek, hafif ve ağır ticari araçlara, perakende alımlardan filo alımlarına, tüketici ve satıcı finansmanından sigortaya kadar otomotiv sektörünün pek çok farklı alanında hizmet veriyor.

Koçfinans ikinciyeni.com ile bir işbirliğine imza attı. Bu iş birliği kapsamında, ikinciyeni.com üyesi olan Koçfinans anlaşmalı bayileri satın aldıkları araçlarda indirimli faiz oranlarıyla Koçfinans kredisi kullanabilecek.

Anadolu Grubu’nun en köklü şirketlerinden Çelik Motor tarafından kurulan, Türkiye’de ilk defa online açık artırma yöntemiyle ikinci el otomobil alım satımını gerçekleştiren ikinciyeni.com, ikinci el otomobil sektöründe faaliyetlerini sürdürüyor. Bu işbirliği ile güncel teknolojik gelişmeler odağında veri analitiği ve yapay zekâya dayalı projeleriyle müşteri deneyimini en iyi hale getiren iki kurum güçlerini birleştirerek mevcut müşteri ağını daha da genişletti.

ikinciyeni.com ile el sıkışmaktan ötürü çok mutlu olduklarını dile getiren Koçfinans Genel Müdürü Y. Pınar Kitapçı konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

“Koçfinans olarak finansman alanında sektördeki öncü konumumuzu gerçekleştirdiğimiz işbirlikleri ile desteklemeyi önemsiyoruz. Hayata geçirdiğimiz projeler, attığımız adımlar ve gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri yolculuğumuzun büyük bir parçasını oluşturuyor. Kurumlar güçlerini birleştirerek başarılı işlere ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkaracak güçlü projelere imza atıyor. Biz de ikinciyeni.com ile yeni bir sürece başladık. İkinci el sektörünün önde gelen platformlarından olan ikinciyeni.com ile gerçekleştirdiğimiz bu kıymetli iş birliğinin, her iki kurumun müşterilerine fayda sağlayacağına inanıyoruz.”

'FİNANSMAN OLANAKLARINI ÇOĞALTMAYI AMAÇLADIK'

Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Şafak Savcı ise şu ifadeleri kullandı:

“ikinciyeni.com olarak üst düzey müşteri memnuniyetini hedefliyoruz. Koçfinans ile yaptığımız işbirliği kapsamında kurumsal kullanıcılarımıza ve bayilerimize sunduğumuz finansman olanaklarını çoğaltmayı amaçladık. İkinci el araç stok finansmanıyla kurumsal üyelerimizin işletme sermayesi ihtiyaçlarını en uygun çözüm ve avantajlı faiz oranlarıyla buluşturarak onların ticari hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz.”