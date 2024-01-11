Tesla resmi araç kaplama renk fiyatlarını düşürdü, yeni renkler ekledi

Tesla, resmi araç giydirme renk seçiminde fiyatları düşürdü ve Model 3 ve Model Y için yeni bir 'Saten Abbyss Mavisi' ekledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2024 - 13:23
Tesla resmi araç kaplama renk fiyatlarını düşürdü, yeni renkler ekledi
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Yıllarca süren tanıtımların ardından Tesla, geçtiğimiz yılın sonlarında daha yaygın olarak araç giydirme olarak bilinen kendi 'renkli boya koruma filmini' piyasaya sürmeye karar verdi.

Otomobil üreticisi, elektrikli araçlarında sınırlı bir boya rengi seçeneğine sahip olmasıyla biliniyor. Bu da birçok araç sahibinin kaplama için üçüncü taraflara gitmesine neden oluyordu.

Ekim ayından bu yana Tesla artık resmi Tesla montajcıları tarafından yapılan kendi kaplamalarını sunuyor.

Piyasaya sürüldüklerinde 7.500 ila 8.000 dolar arasında olan bu işlemin fiyatı düştü.

Tesla şimdi fiyatları 5.700 ila 6.000 dolar arasında olarak listeledi.

Ayrıca Tesla, seriye yeni bir 'Saten Abyss Blue' rengi ekledi.


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