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Lexus LBX ve RX modellerinde hazirana özel kampanya

Lexus LBX ve RX modellerinde hazirana özel kampanya

6.06.2025 17:39:00
Güncellenme:
Savaşkan İskefli
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Lexus LBX ve RX modellerinde hazirana özel kampanya

Premium otomobil üreticisi Lexus, seçili modellere özel olarak Haziran ayı için özel fırsatlar sunuyor. LBX modeline 300 bin TL’ye 0 faizli kredi fırsatı veya 150 bin TL takas desteğiyle sahip olmak mümkün. RX modelinde ise özel fırsatlarla birlikte takas desteği Lexus bayilerinde kullanıcılarını bekliyor.

Lexus’un farklı tarzıyla adından söz ettiren ve segmentindeki kalıpları kıran LBX modeli, haziran ayı boyunca kaçırılmayacak bir satış kampanyasıyla yeni kullanıcılarını bekliyor.

Modelin herkesin yaşam tarzını yansıtan LBX, Cool, Relax, Emotion ve Elegant atmosferleri, 300 bin TL 12 ay yüzde 0 faizli vergi levhası sahibi olan müşterilere özel kredi fırsatı veya 150 bin TL takas desteğiyle satın alınabilecek. 

Lexus lüksünü B segmentine taşıyan LBX, üst düzey kaliteye sahip kabini, teknolojik özellikleri ve tasarımıyla dikkat çekiyor. Aynı zamanda Lexus’un tüm modellerinde sunduğu üst düzey sürüş kalitesi, LBX modelinde de kendisini gösteriyor. 

Bununla birlikte Lexus LBX modeli, aracın dinamik tasarımını yansıtan ve sürüş karakterine büyük katkı sağlayan 1.5 litrelik hibrit motor ile donatıldı. 1.5 litrelik hibrit motor, 136 HP maksimum güç ve 185 Nm maksimum tork üretiyor. LBX, 0-100 km/s hızlanmasını 9.2 saniyede tamamlıyor. Bununla birlikte resmi WLTP birleşik ölçümlerine göre sadece 4.4 lt/100 km yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor.


LEXUS RX'E ÖZEL KAMPANYA

Lexus’un segmentinin öncüsü konumunda olan RX SUV modeli haziran ayı boyunca takas indirimiyle tercih edilebilecek. 1998 yılında dünyanın ilk lüks SUV modeli olarak tanıtılan RX, beşinci nesliyle birlikte sahip olduğu daha heyecan verici tasarımı ve sınırları zorlayan teknolojiyle beklentileri aşmaya devam ediyor. Dördüncü nesil kendi kendini şarj eden hibrit sistemin geliştirilmiş verimliliğine ve akıcı sürüşüne sahip RX 350h, 2.5 litre hibrit motorla donatıldı. 250 HP güce sahip RX 350h, 0-100 km/s hızlanmasını 7.9 saniyede gerçekleştiriyor. 

Serinin en güçlü versiyonu olan RX 500h, hibrit verimliliğini üstün motor gücüyle birleştiriyor. Turbo beslemeli 2.4 litrelik benzinli motor, ön elektrik motoru ve arka e-aks ile birlikte toplam 371 HP güç ve 550 Nm tork üretiyor. Bu sayede araç, 0-100 km/s hızlanmasını 6.2 saniyede gerçekleştiriyor.

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