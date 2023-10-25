Lexus'a büyük ilgi: 5 günde 1 yıllık sipariş aldı! 2 model daha geliyor...

Yayınlanma: 25.10.2023 - 11:40

Güncelleme: 25.10.2023 - 11:40

Lexus'tan yapılan açıklamada, markanın yeni LM modelinin Türkiye lansmanındaki konuşmasına yer verilen ALJ Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, 2016'da Türkiye pazarına giriş yapan Lexus'un, kısa zamanda çok geniş ve aynı zamanda tamamen genç bir ürün gamı sunarak emin adımlarla büyümeye devam ettiğini kaydetti.

LM modelinin otomotiv sektöründeki lüks anlayışını farklı bir seviyeye taşıdığını belirten Bozkurt, Lexus markasının lüks konusundaki zirvesi olan LM'nin aynı zamanda yeni bir trend yaratarak segmentinde eşsiz bir konumda olacağını aktardı.

İŞ İNSANLARI, SPORCULAR...

Bozkurt, aracın bir ticari araç olmadığını, tamamen 'doğuştan lüks' bir araç olarak üretilmesiyle bir benzerinin olmamasının müşterileri tarafından takdir edildiğini belirterek şöyle konuştu:

''LM'in dünya lansmanını nisan ayında gerçekleştirmiştik. Aracı son çeyrekte satışa sunacağımızı duyurarak ön talepler toplamaya başladık ve eylül ayından itibaren de müşterilerle temasa geçtik. Lexus LM, Türkiye'de beklenenden çok daha fazlasıyla ilgi gördü. Öyle ki bu talepler neticesinde sadece 5 gün içerisinde yıl sonuna kadar gelecek olan 34 LM modelinin tamamı satıldı.

34 adet LM modelinin, 26'sı 4 koltuklu, 8 adedi 7 koltuklu olarak sipariş edildi. Avrupa'da ise yıl sonuna kadar 220 adet LM satılması bekleniyor ve bunun yaklaşık yüzde 15'ini Türkiye pazarına tahsis ettiler. Biz de bu adetlerle LM'nin en güçlü pazarlarından biri olacağız.''

LM'nin tüm versiyonlarının iş insanları, sanatçılar, sporcular ve lüks VIP taşımacılık yapan firmalar dahil olmak üzere çok fazla ilgi gördüğünü aktaran Bozkurt, şu bilgileri verdi:

''4 koltuklu versiyon, LM'nin en üst düzey özelliklerini yansıtıyor ama aynı zamanda 7 koltuklu araç için de özellikle çocuklu aileler tarafından çok fazla ilgi olduğunu gözlemledik. Prömiyerin ardından 1500'ün üzerinde ön talep topladık ve şu anda araç olsa anında satın alacak onlarca müşterimiz var.

2024 yılı için sıra yazmaya başladık ve önümüzdeki yıl da yine LM'nin güçlü pazarlarından biri olarak öne çıkacağız. Bu segmentin ülkemizde de yüksek bir potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. LM için gelen talebe göre 2024 için 4 veya 7 koltuklunun siparişlerini şekillendireceğiz.''

LEXUS RZ VE UX'E YEŞİL IŞIK

Bozkurt, Lexus'un kısa zamanda çok iddialı bir premium marka haline geldiğini ve LM modelinin ardından bu yıl içerisinde RZ ve UX olmak üzere tam elektrikli modellerini de sunmaya başlayacaklarını belirtti.

Marka adına yeni bir segmenti temsil eden LM'nin ardından, 2024'ün ilk çeyreğinde ise B SUV segmentine girmelerini sağlayan LBX'i de getirerek çeşitlilik ve adetlerini artıracaklarını ifade eden Bozkurt, şunları kaydetti:

''Elektrikli ve tam hibrit modellerden oluşan ürün gamımızda spor coupe modeller, farklı segmentlerdeki SUV'lar, sedanlar ve lüks minivan dahil olmak üzere eşsiz bir ürün gamına sahip olacağız. Yıl sonuna kadar LM ile birlikte 500 adet ve üzeri satış elde etmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl ise LBX'in de gelmesiyle birlikte 2024 satış adedimizin en az 1000 olacağını öngörüyoruz.

Lexus, ürünleriyle ve kişiselleştirilmiş lüks adını verdiğimiz hizmetleriyle kendi potansiyeline doğru ilerlemeye devam ediyor. Lexus olarak Türkiye pazarına girerken 'lüksün yeni tanımını' yapacağımızı belirtmiştik. Bunu da her geçen yeni modellerle ve aynı zamanda müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran hizmetlerle desteklemeye devam ediyoruz.

Bugün sektöre örnek olan veya sadece markamızda bulunan sayısız hizmetimiz bulunuyor. Lexus Türkiye olarak geri alım garantisinden TIR ile araç transferi hizmetine, kişiye özel danışmanlıktan randevu ile 7/24 showroom açma ayrıcalığına kadar birçok kişiselleştirilmiş lüks sunuyoruz.

Ayrıca 60'ın üzerinde satış sonrası hizmet noktasıyla hiçbir premium markada bulunmayan güçlü bir ağa sahibiz.''

LEXUS BAYİLİKLERİ

Bozkurt, yeni modellerin gelişi ve adetlerin artmasına paralel olarak yeni bayilikler için adımlar atmaya devam ettiklerini vurguladı.

Lexus'un şu anda atak döneminde olduğunu ve bunu da sürekli olarak ürün gamına katılan yeni modellerle desteklediğini anlatan Bozkurt, ''Artan bilinirlikle birlikte satış adetlerimiz artıyor ve ürün çeşitliğimiz de giderek genişliyor. Bu büyümeye paralel olarak yıl sonuna kadar İzmir bayimiz faaliyetlerine başlayacak. 2024'ün başında Bursa, yıl içerisinde Adana ve Antalya bayiliklerimiz açılacak. Böylece yaklaşık 12 aylık süreçte Lexus bayi adedimizi 6'ya çıkararak emin adımlarla büyümemizi sürdüreceğiz'' değerlendirmesinde bulundu.